A Ordenanza para o Uso do Galego no Concello da Coruña ten xa texto para ser sometida ao debate e á votación do Pleno, na sesión ordinaria de mañá, logo de que fose rexeitada a redacción en novembro do ano pasado, porque algúns dos seus puntos non se atiñan á legalidade vixente. Esta ordenanza establece que o galego é a lingua oficial do Concello da Coruña, aínda que, en cumprimento do Estatuto de Autonomía e tamén da Constitución española, o castelán é cooficial na Administración municipal.

A asesoría xurídica fixo un informe no que propoñía refacer algúns puntos do texto legal e o Concello solicitou á Universidade da Coruña un informe sobre o contido da ordenanza, que foi asinado polos doutores Carlos Aymerich, Carlos Amoedo e Francisco Caamaño, que se ben propuxeron cambios, tamén consideraron que o establecido no documento ten como obxectivo o fomento da lingua galega no día a día da actividade municipal. Esta ordenanza irá a Pleno mañá e, entre outros aspectos, recolle que o galego será “a lingua de entrada” na atención á cidadanía, sen que iso signifique que, se alguén precisa ser atendido noutra lingua, non se poida facer. É, polo tanto, “unha oferta positiva” da lingua galega para fomentar o seu uso entre os membros do Goberno local e os seus altos cargos, así como as entidades, museos, arquivos, padroados, bibliotecas e das concesionarias que traballan para o Concello, que han de ter o galego como lingua vehicular principal, en cumprimento desta ordenanza.

A normativa municipal establecerá tamén que os textos e publicidades terán que pasar polo departamento de Normalización Lingüística antes de seren publicadas ou emitadas, así como que os contestadores telefónicos han de ofrecer como primer

Marea Atlántica presentará emendas a este texto, xa que considera que pode melloralo, por exemplo, coa creación dun Consello Local da Lingua, un foro cívico, técnico e político encargado de darlle o maior respaldo posible ao futuro Plan de Normalización Lingüística, para o que Marea pide “unha vixencia mínima de cinco anos para non estar sometido aos periodos electorais” Tamén Marea solicitará que se inclúa a obriga de usar a lingua galega non se lle aplique só aos membros do Goberno local e os seus altos cargos, senón “ao conxunto da Corporación”, e tamén que se reforce o Servizo de Normalización Lingüística con funcións de asesoramento á Administración local e máis recursos, nunca inferiores ao 1% do orzamento anual do Concello. A formación lamenta tamén que o Goberno local non fixese unha consulta pública previa a levar o texto a Pleno. Aféalle tamén ao Goberno local que non buscase o consenso coas outras forzas políticas para levar un texto que xa contase coa aprobación e o respaldo da oposición.

A aprobación desta ordenanza é un dos compromisos aos que chegou o PSOE co BNG para acadar a investidura de Inés Rey como alcaldesa.

A Coruña utilizou como base para a redacción desta ordenanza a xa aprobada na Deputación provincial e outras de concellos como Betanzos, Carballo, Teo e Ponteceso. Para a súa redacción, o Concello tivo que ter en conta tamén a de Lugo, xa que algúns dos seus proceptos foron anulados no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e no Supremo.