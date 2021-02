Marea Atlántica presentará hoy en el pleno enmiendas a la ordenanza del uso del gallego en el Concello para, asegura, mejorarla. El grupo propone que el Concello se dote “de un Consello Local da Lingua y que este foro cívico, técnico y político le dé el mayor respaldo posible al futuro Plan de Normalización Lingüística”. Explica, además, que este plan deberá tener una “vigencia mínima de cinco años para no estar sometido a los periodos electorales”. Marea asegura que esta ordenanza supondrá un “paso adelante” y celebra que “el PSOE haya rectificado su posición de bloqueo”. Opina, no obstante, que este proceso se está haciendo de forma “atropellada, sin la consulta pública previa que prescribe la ley, con trámites e informes de urgencia y aprobándola fuera de la orden del día en la Junta de Gobierno local”. En sus enmiendas, Marea también propone que “la obligación de usar la lengua propia de Galicia no se aplique solo al Gobierno local y sus altos cargos, sino al conjunto de la Corporación, y que se refuerce el Servizo de Normalización”.