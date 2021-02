En días en los que abundan las malas noticias, no viene mal que alguien lance, de vez en cuando, algún mensaje de optimismo. Eso hicieron ayer los alumnos de segundo de Educación Infantil del centro Ánxel Casal, que decidieron hacer lo propio tomando como canal la arena de la playa de As Lapas, al pie de la Torre de Hércules. Allí escribieron, en grandes letras, el lema Habrá Primavera. Tras colgar la imagen en Instagram, la cuenta oficial de Twitter de la Torre de Hércules se hizo eco del mensaje, y anunció la intención de los alumnos de “realizar un mensaje positivo diario para subir la moral”. Algo que, sin duda, no sobra en estos tiempos.