Las últimas restricciones a los ciudadanos por el aumento de la incidencia del coronavirus en la población, en vigor desde el miércoles pasado, han motivado una reorganización del trabajo diario en la Policía Local. Desde este lunes, 1 de febrero, hay 22 vehículos patrullando la ciudad en el turno de mañana y 23 en el de tarde, cada uno compuesto por los mismos agentes. El Concello, según fuentes municipales, implanta esta reestructuración a raíz de las últimas limitaciones impuestas por la Xunta con el fin de “minorar la exposición a contagios de los policías en actos de servicio” y, en principio, hasta mediados de este mes.

La plantilla se estructura ahora en tres grupos estanco con turnos de doce horas seguidas a los que siguen dos días libres, frente a los cuatro grupos con turnos de ocho horas y tres días de descanso que se determinaron con el primer estado de alarma, a mediados de marzo pasado, cuando se redujeron en un tercio los binomios policiales. Con este nuevo diseño, el cuerpo pretende reducir los contactos entre efectivos y si en un grupo se produce un contagio, los otros dos estarían protegidos.

La Asociación Profesional de la Policía Local, que en las últimas semanas manifestó sus protestas por las medidas preventivas puestas en marcha por el Gobierno local en la plantilla para impedir la propagación del COVID, ha puesto un reparo a la nueva organización: que no se dialogara con los agentes.

“Pedimos cambios hace tres semanas, cuando denunciamos contagios y reclamamos grupos burbuja, y se ha decidido una reorganización deprisa y corriendo porque ahora apremiaba”, señala el presidente del sindicato mayoritario en el 092, Manuel Freire. “Ahora va a haber más agentes en todas partes”, continúa. “Si acaso hubiese un contagio el sistema de trabajo de un turno largo y dos días de libranza quizá podría cambiar a un turno largo y un día libre”.

El Gobierno local, consultado por este periódico, explicaba a finales de enero que rechazaba la posibilidad de que se implantasen grupos burbuja entre todo el personal al entender que sería “inviable” porque los servicios como las patrullas o las guardias tendrían que ser prestados siempre por las mismas parejas, lo que impediría llevarlos a cabo en caso de que faltase uno de sus integrantes por cualquier motivo. Desde el lunes, en cambio, aplica el sistema de grupos estanco y con binomios fijos en los coches patrulla.

Fuentes municipales indican que en esta nueva etapa de restricciones de movilidad a los ciudadanos habrá más agentes en las calles que hace once meses —el sindicato calcula que un centenar más—, ya que ahora, además de la vigilancia en el cumplimiento de las limitaciones, los efectivos atenderán a tareas más habituales que, al contrario que en marzo con la población confinada, no hacían.

Agentes con uniformes de otros concellos

La Asociación Profesional de la Policía Local manifiesta su malestar con el Concello por “la falta de presupuesto suficiente para material y equipamiento”, lo que causa en la actualidad que algunos agentes realicen su servicio con uniformes que no son del Ayuntamiento de A Coruña sino del municipio del que provienen con su correspondiente escudo. El presidente del sindicato, Manuel Freire, cifra la reducción del presupuesto en equipamiento entre 12.000 y 14.000 euros. Una decena de agentes trabajan desde hace meses con uniformes que no son de A Coruña, señala el sindicato, sino que son de concellos como Malpica, Ourense, Ordes o Vigo. “Hemos pedido de palabra y por escrito, de buena fe, que se nos dote de material, pero siempre se nos dice que no hay dinero para ello; o que sí habrá dotación próximamente pero al final no llega”, denuncia Freire. “Si necesitas ayuda y por la calle un policía con el escudo de los concellos de Ourense, Malpica o Culleredo, no dudes en hablar con ellos”, escribió ayer la Asociación Profesional en la red Twitter, donde explica que la Jefatura de la Policía Local no facilita los uniformes adecuados.