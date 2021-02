La sección segunda de la Audiencia provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de abusar de su hija, de cuatro años de edad, por falta de pruebas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La Fiscalía y la acusación particular pedían para el acusado seis años de prisión.

La sentencia señala que la “escueta y repetitiva” declaración de la menor “por sí sola, sin un mínimo elemento externo corroborador”, no puede llevar “a una convicción de que hubiera existido algún tipo de tocamiento o contacto físico que, por denotar un ánimo lascivo, supusiese una agresión a la indemnidad sexual”.

En la denuncia, la madre de la menor, divorciada, aseguró que en una tarde de octubre de 2017, cuando la niña visitó su casa, que comparte con la abuela paterna, y mientras veía los dibujos, el hombre presuntamente le realizó tocamientos. En un principio se refirió a aquella tarde, pero después aseguró que ocurría “todos los días” que iba a su vivienda.

El fallo destaca que “no ha podido extraerse, ni en las exploraciones judiciales, ni por los técnicos que la han entrevistado, ni a través de las declaraciones de su madre, algún detalle que permita indagar sobre la naturaleza de los hechos”.

Así, los magistrados señalan que, si bien “la inobservancia de afectación psicológica o emocional no quiere decir que no hayan ocurrido los hechos”. Añade, sin embargo, que no se puede negar “la relevancia que sí pudiera haber tenido la constatación de que, después de esa tarde, se hubiera producido alguna variación significativa en la conducta de la menor”.

Según los datos aportados por la madre en su denuncia, la menor le habría manifestado que “su padre le había tocado y le había hecho daño, y que le dolía al orinar”. El hombre, ahora absuelto, declaró en todo momento que eran falsos los hechos por los que se le acusaba.

La sentencia recoge, además, que los facultativos que examinaron a la niña no advirtieron “la existencia de señal corporal alguna que pudiera tener relación con el dolor que se refería en relación a los tocamientos objeto de la denuncia”.