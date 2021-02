Con las únicas salvedades de la mañana del viernes y la tarde del sábado, este será un fin de semana lluvioso en A Coruña. Las temperaturas bajan además con respecto a los valores registrados en los últimos días, con mínimas previstas de hasta solo seis grados, y se esperan precipitaciones todos los días.

Este viernes Galicia continuará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, aunque con más aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera, lo que dejará algo más de inestabilidad. Se espera una jornada de cielo con alternancia de nubes y claros por la mañana, con más nubes en el norte, donde podrían registrarse algunas precipitaciones. Por la tarde aumentarán en general las nubes y las lluvias serán más generalizadas, particularmente en el norte y este.

Según la información publicada por Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el viento soplará de componente norte, aumentando algo su intensidad en la segunda mitad del día. Por su parte, las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas experimentarán un moderado descenso en la mitad norte. A Coruña registrará este viernes seis grados de mínima y trece de máxima.

Las temperaturas se mantendrán entre los ocho y los once grados durante la jornada del sábado, y el domingo la mínima prevista no varía y la máxima no superará los doce grados. Serán dos días pasados por agua, aunque la probabilidad de precipitaciones será más baja durante la tarde del sábado. Meteogalicia avanza que en general predominará durante el fin de semana la alternancia de cielos muy nublados con la apertura de algunos claros.