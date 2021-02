Todos os grupos municipais a excepción do popular, que decidiu absterse, aprobaron onte de forma inicial a ordenanza sobre o uso do galego no Concello coruñés, o que pon fin a unha “anomalía”, segundo destacou o voceiro do Goberno local, José Manuel Lage, xa que A Coruña era a única cidade galega que carecía dunha normativa deste tipo. A ordenanza, que se pon en marcha dentro do acordo entre o PSOE e o BNG para o actual mandato municipal, regula o emprego da lingua galega en todas as actuacións, documentos, comunicacións e relacións do Concello coa cidadanía e as entidades situadas en Galicia.

Pese ao amplo apoio que recibiu a proposta do Goberno local, un informe do secretario municipal que advirte da inexistencia dunha consulta previa á cidadanía e outros dous de sentido contrario foron esgrimidos pola oposición para reprochar a premura coa que se presentou a ordenanza, que tampouco se negociou antes co resto de grupos . “Pretenden subsanar un erro histórico con outro erro histórico”, advertiu a voceira do PP, Rosa Gallego, sobre o informe negativo do secretario, co que xustificou a enmenda do seu grupo que pedía a retirada do asunto e que foi rexeitada.

Gallego lembrou ademais que unha sentenza do Tribunal Supremo anula varios artigos da ordenanza de uso do galego aprobada pola Deputación na que se basa a municipal e se preguntou pola urxencia na aprobación desta normativa tras 32 anos de retraso. Tamén Iago Martínez, por Marea Atlántica, reprochou a “inseguridade xurídica” que xenera a ausencia dunha consulta previa e os informes xurídicos contraditorios. Tamén esta formación presentou unha enmenda para correxir os erros que apreciou na ordenanza, pero foi rexeitada, polo que, ao igual que o PP, anunciou que presentará alegacións durante o periodo de exposición pública.

Lage referiuse precisamente a ese proceso para argumentar que si haberá participación cidadán na ordenanza e lembrou que o PP non recurriu a ordenanza da Deputación, tamén aprobada polos populares, tras a sentenza do Supremo. O BNG fixo por boca de Avia Veira unha firme defensa da norma afirmando que a sentenza do Supremo non senta xurisprudencia e que Marea non esixiu unha consulta para aprobar o regulamento das escolas infantís que impulsou. A concelleira non adscrita Isabel Faraldo tamén criticou a presa coa que o asunto chegou ao pleno, que considerou “non debidamente xustificada”.