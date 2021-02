La supervivencia de la hostelería al castigo que supone el aumento de contagios de coronavirus con las restricciones a su actividad que por ello imponen las autoridades es toda una incógnita. ¿Cuántos locales cerrarán?, ¿cuántos volverán a abrir pero pasarán meses en el filo, equilibrando gastos e ingresos?, ¿cuántos nuevos se estrenarán en 2021? El pesimismo impera en los hosteleros a un mes de cumplirse un año del primer estado de alarma, ahogados por nuevos cierres y por la espera de ayudas de las administraciones que llegan tarde o no llegan aún. Para compensar de algún modo el mal momento por el que pasa el sector, empresas y comercios de la ciudad, así como proveedores, gestorías e incluso caseros aportan su pequeña ayuda cada uno para evitar el hundimiento de la hostelería. Con servicios gratuitos o descuentos en productos y aplazamientos en los pagos.

Un estudio de arquitectura e interiorismo de la calle Zalaeta, Rexenera, ofrece rebajas de hasta el 20% a aquellos negocios de hostelería que quieran hacer obras o pequeñas reformas en los establecimientos durante el tiempo que no puedan volver a abrir por la pandemia, según difunden en su web y sus redes. Montegrappa, una tienda de artículos de hogar y diseño de la calle Orzán, vende menaje y mobiliario para hostelería con un 15% de descuento mientras duren las restricciones al sector; de esta salimos juntos y reforzados, se puede leer en la rotulación del escaparate que informa de la oferta. Apunto Rent A Car, en Pocomaco, ofrece gratis a los negocios hosteleros que son socios de Ascega el alquiler de vehículos para las funciones que lo precisen.

Son tres ejemplos de cómo el comercio local se ayuda entre sí, pequeños gestos de auxilio en días de incertidumbre que inquieta a unos y a otros. “En los momentos más duros hay que arrimar el hombro”, recalca Jéssica Álvarez, de Rexenera, que afirma que “todo el mundo, en algún momento de sus vidas, está vinculado personal y profesionalmente a los bares y restaurantes”. Diego Vázquez, copropietario de Montegrappa, resalta que hostelería y comercio “se complementan” y lamenta que los bares vacíos en el centro de la ciudad dejen también las tiendas vacías cuando están en vigor las limitaciones más severas a su actividad. El responsable de Apunto Rent A Car, Antonio Domenech, critica la tardanza y los requisitos en la administración de ayudas a hosteleros y a otros autónomos, que considera insuficientes, “medidas cosméticas”.

La hostelería se ha visto también respaldada por otros ámbitos y sectores que han comprendido las dificultades por las que pasan al estar cerrados, sin ingresos pero con gastos en forma de impuestos. Hay proveedores de mercancías, señalan hosteleros consultados por este periódico, que, pese a tener también limitados sus servicios, retrasan recibos u ofrecen alternativas de pago más cómodas a sus clientes.

A las gestorías recurren multitud de empresarios de hostelería para la tramitación de sus asuntos contables o la organización de su actividad. “Somos conscientes de la dura situación en la que están, en algunos casos difícil de soportar, por lo que tratamos de aliviarles la carga que tienen encima”, explica María Sánchez, de la gestoría Coysa, que tiene como clientes en la ciudad a bares, panaderías y locales de hostelería de la Marina; mientras estos estuvieron cerrados en 2020 —y al estarlo ahora en 2021— no cobraron sus servicios a los negocios.

Otra ayuda bien recibida por los hosteleros es la que les ofrecen los propietarios de sus locales, que perdonan los meses sin actividad o alguno de ellos o cobran el alquiler con rebajas. “Si estás un mes cerrado, no ingresas nada, por eso hay caseros que no cobran nada”, cuenta un hostelero de la ciudad aliviado por alguna de estas ayudas.

Alejandro Iglesias | Rexenera Arquitectura

“Es una manera de arrimar el hombro, un gesto sentimental”

“Los bares son lugares de celebración que forman parte de la vida de las personas y nos da mucha pena su cierre ahora, una vez más, y que algunos se vean obligados a no abrir más. No son los que tienen la culpa del aumento de contagios. A los que están cerrados y pensaban hacer una reforma, una adaptación o una pequeña obra, quizá ahora es buen momento para hacerla, y les ofrecemos nuestros servicios hasta con una rebaja del 20%, según lo que nos pidan. Es un gesto que tiene mucho de sentimental, una manera de arrimar el hombro en los momentos más duros. Saldremos de esta, pero va a costar recuperar la normalidad”.

Diego Vázquez | Montegrappa Interiorismo

“Apoyamos a un sector complementario: si ellos tienen vida, nosotros también”

“En noviembre iniciamos una campaña de descuentos en mobiliario. Fue como respuesta al Black Friday, que no beneficia al pequeño comercio. La mantenemos con el cierre de la hostelería, con el 15% de descuento para menaje, mesas y sillas que quieran los hosteleros para sus locales. Es un gesto de apoyo para un sector complementario al del comercio. Si ellos están abiertos, la gente entra en los comercios. Si tienen vida, nosotros también. Ahora es pasar por la calle [Orzán] y pasar por un erial”.

Antonio Domenech | Apunto Rent A Car

“La hostelería necesita pequeñas ayudas si sigue cerrada y sin ayudas de fondo”

“La hostelería no es un gran consumidor de nuestro servicio, pero en algún momento necesita vehículos industriales para campañas o eventos: coches especiales, furgonetas. A los hosteleros que son asociados de Ascega les ofreceremos los servicios gratuitos mientras no puedan trabajar por las restricciones. Necesitan pequeñas ayudas cuando no tienen ayudas de fondo, sino medidas cosméticas insuficientes o que son una losa y continúan pagando impuestos y la Seguridad Social a pesar de estar cerrados”.