Cuadernos Azabache es el quinto libro de la saga de El Guardián de las Flores, de Rober H. L. Cagiao, quien se inició en la escritura en 2019. El autor de Bañobre sigue utilizando A Coruña como su escenario principal, aunque esta vez sus personajes también viajan a Roma, Madrid y Berlín con la Guerra Civil y la Guerra Fría como telón de fondo.

Publica el quinto libro de la comisaria Paola Gómez, ¿todavía hay historias que contar?

Claro, y aún queda mucho. Estamos en la mitad de la saga. El resto ya esta preparado, irá saliendo poco a poco.

Lo ha escrito en tiempo récord.

(Ríe) Estamos en tiempos extraños. Antes, un escritor sacaba un libro al año. Ahora, con todo lo que está pasando, todo va más rápido. Además, yo soy bastante desesperado. Como la saga ya está escrita, si la gente quiere más, a mí me cuesta no darlo. Cuadernos de Azabache salió el sábado y el domingo ya tenía mensajes de gente preguntándome cuando sale el próximo. Sé que hay que tener un termino medio porque habrá lectores que todavía estén en el segundo libro. No lo voy a publicar a los dos días, pero sí cada cuatro meses.

¿Tiene la historia completamente cerrada o todavía la modifica?

Hay cosas que van cambiando. El proceso de un libro es tremendo. Acabo de sacar el quinto y ya estoy trabajando en el sexto. Está escrito, pero ahora vienen las correcciones y la maquetación. Hay detalles que cambian. No el conjunto ni lo esencial de la historia, pero sí arreglo detalles.

¿Le cuesta evitar los spoilers o dar alguna pista?

Es difícil, sí. Me gusta mucho compartir. Hay quien dice que las redes sociales son malas, pero yo creo que tienen algo bueno, pues en tiempos como estos que no podemos vernos ni quedar en los bares, tienes una forma de relacionarte con los lectores. Tengo mi grupo de Facebook, con casi 3.000 personas, en el que la gente es muy participativa. Me gusta darles cosas, detalles o adelantarles el primer capítulo del siguiente libro. Trato de no hacer spoilers, pero a veces es imposible.

Esta vez mezcla los asesinatos y el misterio con la ficción histórica, ¿por qué?

Me apetecía mucho. Es algo curioso, porque la parte histórica del libro estaba escrita desde 2010, aunque no empecé a escribir los libros hasta 2019. Había hecho un esbozo y lo recuperé. Lo cambié y me metí en la historia, aunque reconozco que es un lugar complicado donde meterse. Yo digo que es ficción histórica porque aunque hay cosas que pasan durante la Guerra fría y parte de la Guerra Civil, con personajes que existieron, también hay cosas que me saco de la manga. La historia familiar es inventada. Además, intento no posicionarme, que sea el lector el que decida.

El lector, además, puede visitar sitios como O Pasatempo de Betanzos o el Pazo de Meirás que, además, representan asuntos de actualidad.

Es casualidad. Me pasó con el libro anterior, La ley del pueblo, que se ambientaba en Santo Estevo de Ribas de Sil y justo aparecieron los anillos de los obispos. También en otro hay una pandemia y fue antes del coronavirus. Mi hermana me llama Roberdamus. Ahora, publico este libro y O Pasatempo va a ser Bien de Interés Cultural y el Pazo de Meirás ha sido devuelto. Esos escenarios son principales. También la fábrica de curtidos de Betanzos, que fue un campo de concentración franquista. Todos ellos se pueden ir a visitar. También aparecen Miño y Bañobre, porque es mi casa.

Y hace saltos al pasado, ¿es necesario mirar atrás para continuar con la saga?

Siempre es bueno mirar atrás. También en la vida. Hay que aprender de los errores y mirar atrás es aprender. Ahora hay mucho banderismo, y este libro se centra en que la amistad que tenían los personajes no dependía de la bandera que defendiesen. Nos pasaron tantas cosas en el último año que cómo no mirar atrás. Es fundamental. Del primer libro a este, todo ha cambiado mucho.