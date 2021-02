Habrá muchos que estén deseando que la pandemia llegue a su fin para viajar por el mundo, pero lo cierto es que A Coruña tiene similitudes con alguna capital europea. No se trata de sus monumentos ni de sus playas. En la barandilla junto al obelisco Millenium se pueden ver colgados decenas de candados. Son mensajes de amor, pues muchos de ellos tienen fechas grabadas. Igual que los que colgaban del puente de las Artes de París, que el Ayuntamiento tuvo que retirar porque suponía una amenaza para la estructura. También desaparecieron los del Puente Milvio de Roma. De momento, los de A Coruña no son muchos, pero no se sabe cómo acabará la tradición.