El retraso en la tramitación de la planta de pretratamiento de residuos oleosos que la empresa Limpoil pretende instalar en la dársena pesquera de Oza no se debe a la ausencia desde 2019 de un informe municipal sobre ese proyecto, según el Gobierno local, que asegura que ese documento no es vinculante y rechaza la justificación aportada a este periódico por la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático para explicar que todavía no haya una resolución de la Xunta sobre la solicitud de Autorización Ambiental Integrada solicitada por la empresa en 2018.

Cuando la administración autonómica se dirigió al Concello para reclamarle el documento, le dio un plazo de treinta días para enviarlo y le advirtió: “En el caso de que el informe no se emitiese en este plazo proseguiremos con las actuaciones”, lo que para el Ejecutivo municipal supone el reconocimiento de que ese texto no es imprescindible, aunque ahora la Xunta se escuda en que no ha sido remitido para explicar la paralización del procedimiento.

También destaca que en octubre y diciembre de 2019 contestó al requerimiento de la Xunta para que expresase su opinión sobre el proyecto, en la que puso de relieve que no dispone de la memoria urbanística necesaria en la que se mencione la finalidad de la construcción y su adecuación a la ordenación vigente, además de la clasificación y calificación del suelo en el que se pretende desarrollar.

El Concello también indicó que al situarse la futura planta de pretratamiento en la dársena de Oza, le serán aplicables las normas específicas para ese sector del Plan Especial de Ordenación de Espacios Portuarios, en especial las referidas a la legislación ambiental. Pero, además, los responsables municipales interpretan que la nave que debe ser construida para almacenar los residuos oleosos en la planta precisa de una licencia municipal de obras, salvo que la Autoridad Portuaria considere que se trata de una obra pública portuaria. Según el Concello, este tipo de calificación tan solo se aplica a actuaciones como la construcción de infraestructuras propias de los puertos

La entonces conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, declaró en 2018 que desconocía si la planta de recogida de residuos oleosos de la dársena de Oza carecía de permiso municipal como afirmó en aquel momento el Gobierno local, pero señaló que la viabilidad del proyecto para ampliar la actividad de esa instalación al pretratamiento de los aceites dependía del informe de compatibilidad urbanística que el Concello tendría que elaborar. Según explicó, ese documento permite comprobar que los proyectos empresariales cumplen las ordenanzas y el plan general de urbanismo en cuanto a los usos autorizados en el lugar y la dotación de las medidas de seguridad y de control ambiental necesarias. “Es el único que puede cerrar ipso facto el expediente”, manifestó Mato sobre ese informe.

Limpoil dispone desde 2011 en la dársena de Oza de una planta en la que almacena los residuos oleosos que recoge en los buques y con el proyecto para el que solicitó autorización en 2017 pretende aplicarles un pretratamiento con el que se separen los aceites del agua. Los primeros líquidos serían enviados a una instalación especializada para su adecuado tratamiento, mientras que el agua, ya limpia, sería vertida a la red de alcantarillado.

La iniciativa cuenta con el rechazo de la asociación de vecinos de A Gaiteira-Os Castros, que reitera que no considera idónea la ubicación de la planta en la dársena de Oza, de cuyo entorno y la ría de O Burgo dice que pueden ser “un polo de creación de empleo y riqueza, con actividades de ocio, pesca y marisqueo”, aunque advierte que para conseguir ese objetivo “es imprescindible su saneamiento y el control sobre las actividades potencialmente contaminantes”. La proximidad de la planta de aceites a escasos metros de la playa de Oza y de la boca de la ría suscita preocupación en este colectivo vecinal por el riesgo de vertidos.

El propio pleno municipal también se pronunció sobre este proyecto en diciembre de 2017, ya que Marea Atlántica, PSOE y BNG aprobaron en una sesión una moción en contra de la ampliación de la actividad en la planta por el riesgo ambiental que según esos grupos supondría para la ría y las playas. El PP se abstuvo con el argumento de que era necesario completar la tramitación del proyecto.

Limpoil presentó una solicitud para ampliar su planta en 2017 y la Consellería de Medio Ambiente reclamó entonces informes a los organismos afectados, entre ellos el Concello, que emitió un informe negativo. La administración autonómica, que inicialmente iba a solicitar a la empresa una Autorización Ambiental Simplificada, decidió luego que fuera Integrada. El documento fue presentado en febrero de 2018 pero los técnicos municipales volvieron a apreciar importantes carencias, ya que lo calificaron de “meramente descriptivo” por no incluir “las justificaciones técnicas de las diferentes soluciones adoptadas de acuerdo con su normativa de aplicación”.

El departamento autonómico se la reclamó a Limpoil y también pidió en 2019 al propio Concello, al Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia y la entonces Consellería de Economía, Emprego e Industria, que emitieran nuevos informes sobre el proyecto básico y sobre la propuesta de adaptación de la planta a las mejores técnicas disponibles en el tratamiento de los residuos.

Según Medio Ambiente, el Concello no envió el documento requerido a pesar de que “se superaron ampliamente los plazos establecidos” y de que se le solicitó en varias ocasiones, la última de ellas en septiembre. Pero ahora la administración municipal replica que ya contestó sobre esta cuestión en octubre de 2019 explicando que su informe no es necesario y que además la planta debe solicitar una licencia de construcción.