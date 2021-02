“Antes hacía un dibujo en media hora y ahora tardo una semana, porque a los cinco minutos me quema el brazo. Es un infierno”, así define la artista Gosia Trebacz su día a día que, si antes estaba plagado de colores, pinceles, de alumnos y poemas, desde hace un año lo está de pastillas, dolores, pruebas que dan bien, incomprensión y ganas de salir adelante, aunque sin saber muy bien cómo.

Gosia Trebacz tiene 49 años y se siente “como una abuelita de noventa”, según explica del otro lado del teléfono. En marzo del año pasado se contagió de coronavirus y, desde entonces, nada ha vuelto a ser igual. Es una de esas personas —por lo que sabe, mayoría mujeres— que no ha acabado de superar la enfermedad.

“Es como si el coronavirus siguiese en mi cuerpo, como si no se hubiese ido nunca”, explica. En marzo estuvo ingresada “solo” cinco días y, tras el subidón de dejar el hospital, y de ser consciente de que seguía viva, volvió a su casa para seguir la recuperación fuera de las instalaciones sanitarias.

“Los tres primeros meses no me podía levantar de la cama, tuve febrícula durante dos meses, así que, perdí mucha masa muscular y grasa”, relata. Para entonces, su médico de cabecera la llamaba todos los días para hacerle el seguimiento, pero la recuperación no fue como se esperaba, ha pasado casi un año del día en que su vida cambió y todavía no ha mejorado.

¿Lo peor? Se sentía sola e incomprendida en todo lo que le estaba pasando. Los dolores en las articulaciones, las cefaleas, el cansancio extremo la acompañan desde entonces. El seguimiento de estos casos se hace a través del médico de cabecera, que es quien se encarga de derivar a los pacientes a los especialistas para su valoración, así que, después de muchas pruebas, acabó en el reumatólogo, que le diagnosticó fibromialgia, una enfermedad con la que, según le explicó, ha de convivir para siempre, ya que, no tiene cura conocida.

“No me puedo callar, porque seguro que hay más personas que están pasando por lo mismo que yo”, dice Gosia Trebacz, que siempre ha sido “muy activa”, en cualquiera que fuese el proyecto que se le pusiese delante. Antes, el arte, ahora, conseguir que se le dé visibilidad a las personas que, como ella, ya no pueden transmitir el virus, pero que no han podido recuperar su vida, tal y como estaba antes del contagio. “Ahora como más pastillas que comida”, sentencia. Podría parecer una broma, una tabla a la que agarrarse entre tantos dolores, pero, a pesar de comentarlo con una sonrisa, lo dice de verdad, como que, los escalones que tiene en casa y de los que antes no se daba “ni cuenta de que estaban ahí” ahora se convierten en precipicios cada vez que quiere bajar a su perrita. El de hoy [por el martes] no es un día del todo malo. Trebacz se despertó “esperanzada” porque, después de una semana “investigando” si hay más personas en su situación, se ha dado cuenta de que no está sola, de que hay muchos más pacientes que han pasado el coronavirus y que todavía sienten en el cuerpo sus coletazos.

“Supongo que a las farmacéuticas también les interesará tratarnos, porque no somos dos ni tres, lo que pasa es que a cada uno nos afecta de una manera”, comenta. Y es que hay personas que no han vuelto a recuperar el gusto ni el olfato —a ella le volvió tras tres meses de enfermedad—, otros han perdido memoria o la capacidad de concentrarse en una tarea. A ella, los daños físicos le han pasado también factura en lo psicológico. “Es que mis pruebas dan todas bien, se ve que el virus se esconde bien y no saben dónde buscarlo”, comenta.

Después de un año de convivir con las secuelas, sabe que no debe fiarse ya del “espejismo” que supone tener un día en el que se encuentra un poco mejor, en el que no le queman las articulaciones y la medicación consigue paliar los dolores, porque sabe que volverá a caer, porque siempre es igual, una montaña rusa constante de subidas y caídas a lo más profundo del dolor. Con todo, y a pesar de llevar casi un año de baja médica, se ha “obligado” a pintar, a crear algo, aunque solo sea para ella, aunque sea un foto, que le permita ver que sigue siendo artista, a pesar de que su cuerpo se empeñe en decirle lo contrario.