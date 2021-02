Marea Atlántica reclama al Gobierno local que “cumpla los términos del acuerdo firmado el 10 de diciembre” y reúna de nuevo la mesa de diálogo con la hostelería y el comercio, sectores afectados por la crisis del coronavirus. El grupo municipal defiende que “hay que ultimar cuanto antes el diseño de las líneas de ayuda” para estos profesionales.

La portavoz de Marea, María García, pide a la alcaldesa Inés Rey que “deje de vender inauguraciones que no se harán hasta 2027 y derribos en el borde litoral que no serán posibles hasta 2040”. “Esperamos por ella en 2021, donde hay necesidades urgentes que no está atendiendo”, lamenta.

Marea critica que en febrero A Coruña siga “sin presupuestos, sin convenios para las entidades sociales y sin nuevo plan de choque”.