¿Por qué siempre cantáis en ingles? es el nuevo disco de Escuchando Elefantes, que verá la luz el 19 de febrero. Lo hace en un momento “complicado”, en el que planificar una gira es misión imposible, pero también en el que es “necesario” seguir haciendo música en directo. Silvia Rábade y Carlos Tajes tratan de ser positivos para seguir haciendo lo que más les gusta: tocar.

¿El título del disco es una de las frases que más ha escuchado?

Tampoco mucho. Pero nosotros somos muy irónicos y nos gusta aprovechar los títulos para meter este tipo de frases.

¿Tenían ganas de hace un álbum en castellano?

El idioma no es algo a lo que le damos muchas vueltas. Teníamos ganas de hacer un disco. Como sale todo con nosotros, así, espontáneo, un día dijimos “pues vamos a hacer una canción”. Y luego uno le dice al otro que también haga una. Pensamos en sacar un EP con dos o tres canciones en castellano, pero el día que nos pusimos a escucharlas nos gustaron todas. Ahí fue cuando dijimos “pues habrá que hacer un disco”. Así empieza el juego y las reglas van apareciendo.

El último single adelanto es Falsa Vanidad, ¿cree Escuchando Elefantes que hay mucha falsedad?

Es una canción que habla del falso ser humano. El de voy a intentar ser vanidoso, aunque en realidad soy humilde, porque queda bien. Pero si eres buena gente, ¿por qué finges? Lo que está pasando en esta temporada con todo el cambio es que la gente está siendo más transparente, sin preocuparse de lo que opinen los demás. Hay que ser uno mismo, aunque a los otros no les guste. Llevamos unos cuantos. En mayo del año pasado, adelantamos Ahora. Aquí vamos con todo. Poco a poco fuimos adelantando singles

Ya en mayo se publicó Ahora, ¿todas las canciones son de antes de la pandemia o se pueden encontrar en el disco referencias a la situación actual?

El disco estaba hecho antes del coronavirus, pero nos llamó la atención que hay letras en las que parece que estamos hablando de la pandemia. Sacamos Ahora justo cuando acabó el confinamiento y en la canción decimos “Ahora que viene el final”. Cuánta gente pensará que los hemos hecho en cinco minutos. Pero no. De hecho, el primer encierro nos pilló en un muy buen momento porque estábamos haciendo la producción musical y pasamos muchas horas en el estudio.

Se publica el disco, pero ¿para cuando la gira?

Está siendo complicado. Estamos contentos porque pudimos anunciar la fecha de Madrid. Pero es la única. 2019 fue un año de planificar una gira maravillosa, pero 2020 fue para borrar todo. Quitar las fechas que había y ver cómo reestructurábamos. Cada comunidad autónoma es un mundo y hay que estar al loro de todo. Nos hemos vuelto un poco locos. Como estábamos grabando, lo llevamos mejor que otros músicos, pero ahora lo estamos pasando regular. Necesitamos el contacto con el público. Y eso que aún tuvimos suerte que pudimos hacer conciertos.

¿Y A Coruña?

De momento, en Galicia nada. Todo lo que teníamos programado, se canceló y estamos a la espera de nuevo aviso. Queríamos abrir la gira en Galicia, pero Madrid es el único sitio que nos deja tocar con medidas específicas, en mesas y con distancia. Está todo muy controlado y regulado. Como músicos, queremos tocar y lo vamos a hacer.

¿El aforo hace que a veces no compense hacer un concierto desde el punto de vista económico?

Por números, muchos músicos no tocaríamos. No se habla de esto pero la música, aparte de que la regalamos por internet, y los conciertos se hacen porque quieres tocar. Es lo que hay. Eres músico y el sector va así. Es mejor para nosotros tocar que no hacerlo. Necesitas darle a la gente música en directo. Es vital.

Ese contacto con el público tratan de mantenerlo con las redes sociales, donde recuerdan aquellos tiempos en los que tocaban en la calle.

Sí. En el videoclip de Valiente disonante metimos imágenes de cuando éramos pequeños y nos gustó la idea de recordar esos momentos del pasado. Hay muchos vídeos que no se pusieron porque no entraban y quedaron ahí. Iremos sacando pildorillas por las redes sociales.

A pesar de las circunstancias, ¿Escuchando Elefantes recordará este año como el del lanzamiento del disco más que el año del COVID-19?

2020 fue el año en el que hicimos disco y 2021 cuando lo sacamos. Por ese lado, ha sido estupendo. Hay que ver el lado bueno de las cosas porque si no estamos muy densos y no sirve para avanzar. Hay que pensar positivo para seguir adelante.