¿Cómo asume la representación de Ciudadanos en este momento para el partido?

Con muchas ganas e ilusión porque me gusta la política desde que tengo uso de razón y me encanta mi ciudad, por lo que mejor que ejercer de coordinador de Ciudadanos en esta nueva etapa. La nueva directiva es un grupo de personas transversal y asumimos esta responsabilidad pensando en el futuro y con mucha humildad para conocer los problemas de la gente y aportar nuestro granito de arena en todo lo que podamos.

¿Han influido en el ánimo de los militantes coruñeses los malos resultados de las elecciones generales?

Ciudadanos nació en Cataluña en una situación muy adversa y entró en el Parlamento con solo dos diputados y acabó ganando las elecciones catalanas siendo el único partido constitucionalista. La ilusión y las ganas las tenemos, por lo que hay que hablar con los afiliados y mimarlos. Mi intención es llamar uno por uno a todos los afiliados para que me cuenten sus necesidades y ponerme a trabajar.

¿Qué supuso la pérdida del escaño municipal por la marcha del partido de Mónica Martínez?

Tenía que haber dejado el acta de concejala porque fue conseguida a través de unos votos que llevaban las siglas de Ciudadanos, que está completamente en contra del transfuguismo y ella firmó un código ético en el que se comprometía a entregarla en caso de estar en contra de alguna de las iniciativas del partido, por lo que aún está a tiempo de enmendar su error. El Tribunal Supremo nos dio además la razón con la sentencia que dice que un concejal que abandona su grupo asuma cargos en el Gobierno local y obtenga mejoras económicas.

¿Ha sido frustrante?

Entrar en cualquier ayuntamiento tiene un coste importante para los militantes porque dejas de lado muchas cosas, como nuestros trabajos y nuestra vida familiar, para centrarnos en la política para ayudar a las personas, por lo que quienes votaron a Ciudadanos se merecen que haya alguien que les represente en el Ayuntamiento.

¿Qué juicio hace de la política municipal coruñesa actual?

Me ha llamado la atención que la candidata del Partido Popular, Beatriz Mato, que ganó las elecciones pero no pudo gobernar, acabara en la empresa Greenalia mediante una especie de puerta giratoria. Nosotros venimos a regenerar la política y a trabajar por la ciudad porque creemos que hay mil temas en los que hacerlo, como limpieza y seguridad, ya que tenemos que devolver a A Coruña al sitio que le corresponde. Creemos que desde la marcha de Paco Vázquez, los tres alcaldes que ha tenido la ciudad no se han volcado con ella, ya que se observa dejadez en la limpieza, en la presencia de verdín en las aceras y en la existencia de numerosos pasos de peatones sin pintar. Le hace falta convertirse en una ciudad referente y moderna.

¿Cuál es su postura sobre los muelles que quedarán liberados?

El puerto interior se puede dedicar a actividades económicas con un menor impacto para la población que las anteriores, como los cruceros y la pesca, pero desde 2018 estamos pendientes de una conexión ferroviaria para el puerto exterior y es una cuestión que aún no se ha cumplido.