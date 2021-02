¿A qué hace referencia el concepto de salud digital?

Lo que viene a decir es que es importante para un buen desarrollo, tanto cerebral como de la personalidad, como los aspectos emocionales y sociales, que seamos capaces de educar en el buen uso de los dispositivos tecnológicos como padres, docentes o tutores. Estos dispositivos han llegado para quedarse y traen muchos aspectos positivos, pero sabemos también que un abuso excesivo de estos dispositivos puede generar problemas para nuestros menores.

¿Desde cuándo se notifica este impacto del abuso de las tecnologías en la mente de los niños y adolescentes?

No es que se haya dado a partir de un determinado año: el uso de dispositivos tecnológicos se va haciendo cada vez más frecuente. Antes, quienes accedían a internet eran unos afortunados, luego aparecieron los smartphones con acceso a internet, y hoy en día, son los propios colegios los que incorporan todo esto. Al principio solo había pizarras digitales; ahora los colegios exigen al alumnado que acudan con un portátil. El hecho de que en nuestras casas y escuelas haya muchos dispositivos tecnológicos, como tablet, móvil u ordenador, con niños de 8 o 9 años que tienen móvil, ha provocado que nos hayamos estructurado de acuerdo a internet. Está generando una problemática importante, a la que muchas familias no dan la importancia que requiere.

¿Cómo afecta al desarrollo de los niños el criarse de entrada con estos dispositivos?

Es importante entender que el cerebro es muy complejo. Venimos al mundo con un cerebro inmaduro, que nos convierte en dependientes. Dentro del cerebro, se puede decir que existen distintas zonas: las zonas inferiores del encéfalo, “el sótano”, son estructuras más intuitivas, donde se codifican los instintos, los reflejos, las emociones. En la parte superior, el neocórtex, se corresponde con las partes más humanas, más de mamíferos, como la capacidad de razonamiento y pensamiento, la capacidad de concentración, de planificación, de buena memoria, el control de impulsos. Esos son los dos cerebros. El cerebro inferior es instintivo; el superior lo aprendemos en el contexto familiar y escolar. El uso abusivo de los dispositivos impide un buen desarrollo de estas funciones. Hay estudios que demuestran el uso abusivo de pantallas y dispositivos en niños y adolescentes va en detrimento de su capacidad de concentración: son niños más impulsivos, con más dificultades para socializar, identificar y regular emociones. De este modo, quien educa es el cerebro inferior y los dispositivos, con lo que el niño queda más a merced de sus impulsos y el sistema caliente, no desarrollamos otras habilidades más frías.

¿Son el ocio y la educación los ámbitos en los que más se abusa de estos dispositivos?

Sí, el ámbito educativo y el ocio se llevan la palma. La socialización corre, en muchos puntos, por este ámbito de los dispositivos tecnológicos. Los preadolescentes se comunican a través de videojuegos en los que no se ven, pero juegan juntos.

¿Está influyendo en su capacidad de aprender a relacionarse y socializar?

Sí. En la etapa de niñez o preadolescencia, el cerebro está muy abierto y muy dispuesto a adquirir estas habilidades. Posteriormente va a costar bastante. El cerebro tiene una plasticidad, debemos aprovecharla. Uno puede aprender a hacer una paella con 15 años, con 30 o con 60, pero en lo que respecta a las habilidades socioemocionales, el cerebro tiene sus ventanas plásticas. Si pasado un tiempo no se desarrollan, va a ser difícil adquirirlas. La inteligencia emocional y social hay que aprenderla en los primeros años. El dedicar mucho tiempo a los dispositivos va en detrimento de nuestra evolución. No hay que olvidar que somos mamíferos, necesitamos relación, contacto, cultivar los aspectos emocionales y sociales. Los dispositivos nos aportan mucho lujo, que podamos ver a los abuelos durante el confinamiento es un lujo, pero el ser humano tiene sus necesidades. Ver a los abuelos en carne y hueso, ese contacto, es una de ellas.

La cuarentena ha evidenciado que estas tecnologías son un arma de doble filo: ayudan a mantener el contacto, pero normalizan y estandarizan la vía telemática.

Ha sido y es un arma de doble filo. Gracias a los dispositivos hemos podido ver a nuestros familiares, amigos y gente cercana, pero durante el confinamiento nos hemos encontrado con exposiciones excesivas a todo tipo de dispositivos, no solo el móvil, sino la tele o el ordenador. Si solo ha sido este tiempo, lo del confinamiento no me preocupa; al final mamá y papá hemos tenido que trabajar y hemos hecho lo que hemos podido, no había otra que estar conectados. Es importante volver a la normalidad, porque el confinamiento no es la normalidad. Hemos puesto estos parches para seguir adelante, pero tenemos que volver a donde estábamos antes.