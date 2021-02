El Gobierno local aprueba hoy el proyecto para un polígono de vivienda al borde de la ría de O Burgo, el primero que se va a desarrollar en ese litoral, de As Xubias a Culleredo, de todos los previstos en el plan general de 2013. En la respuesta a las alegaciones al plan, el Concello rechaza que vaya a ser incluido dentro de la suspensión de licencias que está en vigor para la zona con el objetivo de repensar la reordenación urbanística costera en vigor, en negociación con Demarcación de Costas y los promotores de la zona.

La iniciativa, bautizada en el PGOM como POL-RB9 “Carretera del Burgo III” se desarrollará sobre una superficie de 4.023 metros cuadrados, algo por debajo de lo previsto en el plan general (4.218 metros cuadrados), después de que el área de Urbanismo detectase un error de medición en la superficie que tiene que ser cedida para la red vial local.

El polígono está situado entre la carretera que une el puente de A Pasaxe con O Burgo y el paseo marítimo que recorre la ría. En el anterior plan general, el de 1998, la actuación formaba parte de un polígono mayor en el que estaba integrado el edificio al que calificaba de “gran calidad constructiva” y que pertenece a la familia Wonenburger, que en los años treinta del siglo pasado llevó a cabo el relleno de la ría en A Pasaxe en el que se instalaron actividades industriales, como la antigua fábrica de jabones La Toja, y en el que desde hace años existe un asentamiento chabolista.

El proyecto prevé un único edificio al borde de la carretera de O Burgo, con un 11% de vivienda de protección. Estaría ubicado en el espacio existente entre otras dos edificaciones (que albergan el restaurante Los Manueles y la farmacia Rilo). El suelo tiene un único propietario, la empresa Mepon. El Concello renuncia a la cesión del 10% del aprovechamiento que le corresponde a cambio de un valor tasado de 29.000 euros, que será ingresado en las arcas municipales. Urbanismo sostiene que el aprovechamiento que le corresponde no se puede disociar ni materializar al corresponderle una parcela de 50,6 metros cuadrados.

El proyecto recibió la alegación de un particular, que no ve razones suficientes para que se excluya la construcción de este edificio, ya que el litoral debe tener una ordenación “coherente y sistemática”. Asimismo, censura el derribo de una construcción existente en los terrenos, señalando que debe conservarse y destinarse a equipamiento público vinculado al dominio marítimo-terrestre. La empresa promotora responde que la suspensión de licencias no le afecta y que la pertinencia de la paralización no corresponde al expediente. Replica que es la ordenación municipal la que decreta imposible el mantenimiento de la construcción. El Concello ha rechazado todas las alegaciones y hoy la junta de gobierno da el visto bueno al proyecto de distribución de la parcela.

El Gobierno local aprobó en octubre la suspensión de la concesión de las licencias urbanísticas en el frente marítimo de As Xubias, entre el puente de A Pasaxe y la playa de Oza, con el fin de poner en marcha una modificación del Plan General de Ordenación Municipal en esta parte de la ciudad. La suspensión es una medida cautelar que pretende evitar que durante ese periodo se lleven a cabo proyectos que sean contrarios al nuevo planeamiento.

Los promotores reclaman más suelo a desarrollar

Casi cuatro de cada cinco viviendas que se venden en España son de segunda mano. Este dato que proporciona el Colegio de Registradores lo emplean los promotores inmobiliarios para reclamar habitualmente a las administraciones más facilidades para construir pisos nuevos. “No somos capaces de producir la vivienda nueva que el mercado nos está demandando”, advierte Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de A Coruña (Aproinco), que resaltaba ayer la proporción de pisos antiguos. Su sector, más optimista en la actualidad que en el mandato anterior con los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en la ciudad, como en Labañou (As Percebeiras), demanda todavía más superficie para transformar suelo y ofertar vivienda, y apunta a zonas donde el Ayuntamiento no se ha decidido a promover los polígonos residenciales que permite el plan general. “Cuanta más oferta haya en un municipio tan pequeño como este, los precios se pueden relajar más. Se habla de vivienda vacía, que es difícil de contabilizar, pero la gente se marcha a Oleiros o Arteixo para vivir, cuando aquí se cuentan con los dedos de una mano los nuevos pisos. La poca oferta está en el centro de la ciudad y es cara porque que no se ha querido desarrollar Penamoa, con 4.000 viviendas, O Portiño con otras 4.000, o Visma, donde está previstos pisos protegidos y pisos libres. Y en el parque ofimático hay más de 1.000 esperando a construirse. Si sacas esto al mercado, se contribuye a moderar la subida de precios”, explica Yáñez. Aproinco repasa que, pese a las limitaciones generales en la actividad que el COVID ha provocado en la población desde hace un año, la demanda de vivienda ha sido continua, “estable y fuerte”, salvo en los tres meses entre marzo y mayo. “En A Coruña y su área no hemos notado crisis. Sigue habiendo financiación y no dependemos de compradores extranjeros. Está apareciendo mucho promotor que quiere comprar, tanto grandes empresas como pequeños particulares”, comenta Yáñez.