O Copacabana renace. A Xunta de Goberno Local aproba hoxe o proxecto e as condicións da concesión para a renovación integral deste inmoble de Méndez Núñez. Os arquitectos Xosé Manuel Casabella, que xa fixera o proxecto de 1984, e José Luis Martínez Raído elaboraron o plan para mudar o aspecto da cafetería, aínda que queren manter o seu “espírito”. A nova concesión do Copacabana sae a concurso por un prazo de 30 anos e un canon mínimo de 795.770 euros, aínda que tamén se inclúe a reforma, de 386.216 euros. A empresa comprometerase a facer un investimento mínimo de 15.000 euros aos 8, 15 e 22 anos da concesión para garantir a actualización e bo mantemento das instalacións.

Este é o primeiro paso da recuperación dun símbolo da cidade?

Si. É un lugar moi céntrico, unha zona dos xardíns de Méndez Núñez que está ocupada polo Copacabana desde hai moitos anos. Fixen o proxecto con José Luis Martínez Raído para axustar o edificio ás novas normativas, facilitando a accesibilidade, dispoñendo de aseos para o uso da clientela e con espazos ao aire libre. Un lugar moi atractivo para a poboación ao que se lle pode sacar moito partido. Os arquitectos tratamos de recuperar ese aspecto que tiña, pois agora está descoidado, mantendo a súa esencia, o seu espírito.

Que diferenzas hai co primeiro proxecto, tamén da súa autoría?

Aparte das normativas, que cambiaron, queremos recompoñelo. Nos últimos anos, quedou un pouco descoidado. Seguía funcionando, pero o paso do tempo foi creando un deterioro e queremos poñelo de novo en funcionamento. Tamén se amplía algo, porque hai que aumentar aseos e o espazo interior, así como a zona de almacenamento. Recordo que o primeiro propietario, Raimundo Sánchez, tiña moito coidado na conservación porque compraba cantidades importantísimas de calamares, hasta barcos enteiros, porque conxelaba. O Copabacabana era famoso polos seus bocadillos. A cuberta de cristal tamén se vai conservar. Imos volver a darlle vida a un edificio parado.

Como xurdiu aquela primeira oportunidade de proxectar o Copacabana?

Raimundo tiña unha concesión fronte ao Kiosko Alfonso, unha pequena churrería, onde empezou o seu negocio. Coñecino pola remodelación do Kiosko Alfonso, pois cando eu a facía tomaba café no seu local.

Non se perde a forma de semicírculo tan característica.

Mantense integramente. Hai unha parte exterior, que se conserva, cun banco corrido inspirado no proxecto inicial dos bancos dos xardíns de Méndez Núñez. Na parte interior tamén se conserva ese trazado coas cristaleiras, ten un aire de arquitectura efémera, de xardín, de aire libre.

Cales poden ser os seus usos?

É bar e restaurante, pero pode ter máis usos dentro do mundo da hostalería. Houbo momentos nos que había música pola noite en verán. Tiña vida dende pola mañá, cos almorzos e cafés. Acudía moita xente porque na zona hai moitas oficinas. Tamén era moi socorrido para ir cos nenos porque poden xogar pola zona. Tiña una vida moi diferente ao longo de todo o día e iso é posible que volva repetirse.

Volverá a ser o que era?

Espero que si. O primeiro proxecto tivo premios. De feito, un amigo do meu pobo que estaba emigrado en Venezuela veu á Coruña nun dos seus viaxes a España e ensineille esta obra. Gustoulle tanto que fixo en Venezuela unha reprodución do edificio para o seu negocio. Nunca vin fotografías, pero hai outro Copacabana.

Cando será unha realidade?

Entendo que en outono porque agora sae a licitación e despois o concesionario terá tres meses para facer as obras. A partir de aí, funcionará de novo. Ninguén pensou en tiralo. Estou satisfeito de que se conserve. Non pasou o mesmo co edificio que fixen en Catro Camiños, o Remanso, que vexo que o están renovando pero está case desaparecido. Tiña certo interese pero os que se encargaron diso non o viron.