Hay en la ciudad quien tiene alma de lingüista o corrector que no le llega con corregir las barbaridades que se leen por redes sociales. En un paseo por la plaza de Lugo, se puede ver el cartel de un comercio de la zona con frases en gallego que explican su filosofía y qué encontrará el cliente si se decide a comprar ahí dentro. Una de las frases, sin embargo, no está muy bien escrita. Ya sea por error o por despiste. La errata puede pasar desapercibida para muchos, pero un viandante sacó su rotulador para tachar el cartel y poner el pronombre correctamente, para que no queden dudas de cómo se escribe realmente.