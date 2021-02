El asentamiento chabolista de A Pasaxe sigue en pie y con diez familias habitándolo con el nuevo año y a pesar de la pandemia. Durante el año pasado, fueron cinco los realojos que se materializaron, aunque el proyecto estuvo paralizado durante los meses de confinamiento.

Esta semana saldrán del asentamiento dos familias, según explica la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, que se sumarán a las diez que ya abandonaron el poblado chabolista desde el inicio del mandato y a las que dejaron el asentamiento durante la legislatura anterior, con Marea Atlántica en la Alcaldía.

“Vamos realojando en función de varios factores: la disponibilidad de vivienda adecuada a las características de estas familias y la voluntad de las mismas para abandonar el poblado”, explica la edila, toda vez que el Concello ha sacado la segunda convocatoria de captación de pisos a través de la Empresa Municipal de Vivienda de A Coruña (Emvsa). Tras la marcha de estas dos familias esta semana, quedarán otras diez en el asentamiento de A Pasaxe, con las que los técnicos municipales seguirán hablando para encontrarles una alternativa habitacional.

Neira defiende que es necesario el trabajo previo para conseguir que dejen sus infraviviendas y para que lo hagan en el momento y las condiciones precisas que propicie que ya nunca más vuelvan a residir en estas condiciones y, para ello es necesario el acompañamiento y el seguimiento en el proceso.

“Cada una de las familias tiene unos condicionantes diferentes, hay momentos en los que quieren salir, pero no siempre coinciden los miembros de la misma unidad familiar en el momento de dar el paso”, relata Yoya Neira.

Para que todo se acompase, que la unidad familiar esté decidida a abandonar la que ha sido su casa durante años y años, es importante que los técnicos encargados de acompañarles en esta transición a una vivienda normalizada, encuentren una alternativa que se adapte a sus necesidades, ya que muchos de ellos viven de la chatarra y necesitan un lugar en el que poder amontonarla y trabajarla o de las atracciones de feria, que requieren un espacio para estar guardadas mientras no se puedan celebrar fiestas. “En eso estamos”, resume Neira, que apunta que el mayor problema que se encuentran, ahora mismo, es encontrar vivienda disponible para poder efectuar estos realojos.

Anima, además, a los propietarios que tengan viviendas vacías en la ciudad y que las quieran alquilar a que las pongan a disposición de Emvsa, ya que el Concello se hace responsable en caso de impago de las mensualidades. “Tienen unas garantías con las que no cuentan en el ámbito privado”, señala, ya que Emvsa se encarga, además, de que la devolución de la vivienda a sus dueños se haga en las mismas condiciones en las que fue entregada.

En este proceso, el Concello se ha mostrado abierto también a buscar viviendas fuera de la ciudad para poder encontrarles a estos vecinos una alternativa a sus chabolas y que puedan abandonar un suelo que, si bien han habitado durante decenios, no es de su titularidad.

“La salida de estas familias del poblado, tanto de las que lo hicieron en este mandato, como en el anterior, es muy positivo”, concluye la concejala de Benestar Social, ya que en el asentamiento residen menores que han nacido en el poblado chabolista de A Pasaxe y que no conocen otra forma de vida.

Fuentes cercanas a los residentes explican que, desde hace unas semanas, los técnicos de Benestar Social se pusieron en contacto con ellos para ofrecerles una alternativa para abandonar el asentamiento, aunque han solicitado el consejo de un abogado para saber si tienen la obligación de aceptar la propuesta que les ofrecen o pueden declinarla.

En respuesta a una de las preguntas escritas presentadas al Pleno por Marea Atlántica, el Gobierno local indica que, actualmente, se dedican al trabajo con los residentes en los asentamientos precarios de la ciudad, cinco técnicos de diferentes perfiles, así como personal del Equipo de Atención Social.

Añade que se realizaron 92 visitas a los residentes en los asentamientos y que se mantuvo “contacto telefónico constante con las familias” durante el año pasado, un ejercicio marcado por la irrupción de la pandemia de coronavirus y sus restricciones sanitarias.

Durante el pasado ejercicio, Benestar Social intervino en A Pasaxe, As Rañas y O Portiño y siguió, según la respuesta dada a Marea Atlántica por el Gobierno local, con las tareas de control de la evolución de las familias que se adscribieron al plan de realojo de Penamoa. En A Pasaxe, según la respuesta de la Concejalía, no solo se trabajó en buscar una alternativa habitacional a las familias que todavía residen en el asentamiento sino que también se hizo supervisión y seguimiento de las que abandonaron las infraviviendas gracias al realojo municipal.

Con estos datos sobre la mesa, Neira pone el foco en los menores que habitan estos asentamientos y en que es necesario que pasen a tener una vivienda normalizada, para poder darles no solo un presente mejor sino también un futuro con más oportunidades.

“Es un trabajo de lluvia fina”, define la concejala de Benestar Social, ya que algunas de las familias que están en el asentamiento se muestran reticentes a alejarse del que ha sido durante más de treinta años su hogar ya que es la única forma de vida que conocen. En este trabajo de “convencer” a las familias y de enseñarles “la parte positiva” de su marcha, según señalan fuentes cercanas a las labores de realojo, las mujeres suelen ser más permeables al cambio que los hombres.

El Concello dispondrá de casi 3.500 metros cuadrados en As Xubias tras aprobar un polígono de un edificio en la zona

La Junta de Gobierno Local autorizó ayer el proyecto de redistribución para desarrollar el polígono de vivienda situado al borde de la ría de O Burgo que en el plan general recibe el nombre de “Estrada do Burgo III”. El Concello ha rechazado que esta zona vaya a ser incluida en la suspensión de licencias para el ámbito con el objeto de repensar la reordenación urbanística costera en vigor, en negociación con Demarcación de Costas y los promotores de la zona. El polígono se desarrollará en una superficie de 4.023 metros cuadrados, de la que el 85% (3.441), el equivalente aproximado a la tercera parte de un campo de fútbol, la ocuparán zonas verdes en el entorno de la ría. El ámbito está situado entre la carretera que une el puente de A Pasaxe con O Burgo y el paseo marítimo. El proyecto, que solo recibió la alegación de un particular que no ve razones para que se excluya la construcción en la zona, prevé un único edificio residencial al borde de la carretera, con un 11% de vivienda de protección. Estaría ubicado en el espacio existente entre otras dos edificaciones justo en el límite con Fonteculler. El suelo tiene un único dueño, la empresa Mepon. El Gobierno local aprobó en octubre la suspensión de la concesión de licencias urbanísticas en el frente marítimo de As Xubias con el fin de poner en marcha un cambio del plan general en esta zona de la ciudad.