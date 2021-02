El Juzgado de lo Contencioso-administrativo de A Coruña ha admitido a trámite el recurso formulado a finales de enero por Marea Atlántica contra el decreto de Alcaldía del pasado 2 de diciembre por el cual la concejal no adscrita Mónica Martínez, exedil de Ciudadanos en la Corporación hasta junio de 2020, pasa a formar parte del Gobierno municipal como responsable del área de Deportes. El juez da al Concello un plazo de veinte días para que remita al órgano judicial los expedientes administrativos referidos a la integración de Martínez en el Ejecutivo de Inés Rey.

Marea traslada el asunto al ámbito judicial después de que el recurso de reposición que presentó ante el Concello con el fin de anular el nombramiento de Martínez, a la que acusa de transfuguismo, fuera rechazado. El grupo de la oposición alegaba que recientes sentencias del Tribunal Supremo habían provocado los ceses de concejales que durante un mandato cambiaron de formación política en ayuntamientos e instituciones de otros municipios, pero el Ayuntamiento se apoyó en un informe del secretario municipal para defender la entrada en el Ejecutivo de la exportavoz de Ciudadanos.

Marea argumenta “que la ley prohíbe, entre otras cosas, incrementar el sueldo de quien abandone la lista con la que se presenta a las elecciones o que se le den responsabilidades de Gobierno”. El secretario municipal, por el contrario, apuntaba en su informe que “los nombramientos de la Alcaldía no tienen por qué estar vinculados a un determinado grupo municipal” y que la sentencia del Supremo relativa a que los no adscritos no pueden tener más derechos políticos y económicos que los que tenían en su grupo de procedencia se refiere a como miembros de un grupo municipal y no como concejales.

El Gobierno local evitó pronunciarse ayer sobre la admisión a trámite del recurso judicial de Marea. Tampoco ofreció manifestaciones cuando el grupo de la oposición recurrió, aunque fuentes municipales defendieron la legalidad del nombramiento de Martínez, al estar avalado por el secretario municipal.

El fichaje de Martínez es el primer enfrentamiento político judicializado del mandato socialista. Marea entiende que, al haber entrado en la Corporación como representante de Ciudadanos tras las elecciones de mayo de 2019 y haber abandonado su partido un año después para incorporarse posteriormente al Gobierno local, con atribuciones y un incremento de su salario, la designación de Martínez como responsable de Deportes es contraria la Ley de Bases de Régimen Local y al Pacto Antitransfuguismo. Con estos argumentos solicitó al Juzgado de lo Contencioso de A Coruña que estime el recurso y se pronuncie respecto a la legalidad del nombramiento.