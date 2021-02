Los clientes le han dicho a Antón Sáez que les da mucha pena que cierre Abica, el restaurante del que es propietario en la avenida de la Marina, que abrió en el verano de 2009 y acaba de traspasar. Otros hosteleros, en cambio, le han dado la enhorabuena, le felicitan por la “suerte” de vender el negocio “en este momento”. El propio Sáez, presidente del colectivo de empresarios de la Marina, convive con sentimientos parecidos: “Por un lado tengo pena porque Abica fue el embrión de mis negocios en la hostelería. En un año en el que estábamos en otra crisis, pero no sanitaria, todo nació con Abica, con el que quisimos aportar un concepto innovador a la restauración e hicimos una obra potente. Pero por otra parte, me ha venido Dios a ver con este traspaso”.

Mantener el local sin saber aún cuándo recuperará la normalidad sin restricciones o centrarse en el resto de negocios y proyectos hosteleros. En este dilema se vio Sáez los últimos meses. Ahora acaba de firmar el precontrato de traspaso, que se formalizará en un par de meses. El grupo leonés Sibuya, con una treintena de establecimientos en el país y especializado en gastronomía asiática, se instalará en el local de la Marina, donde ya ha empezado las obras, y con el que sumará en la ciudad otro negocio —bajo el nombre Kamado Asian Food— al que tiene en la plaza de la Galera. “Me llamaron por primera vez en noviembre y empecé a pensar en la posibilidad de vender. Avanzamos al mes siguiente y al final me decidí a traspasar. O estaba un año más parado tratando de recuperarme o apostaba por seguir creciendo. Tuve que poner las dos cosas en la balanza”, explica Sáez.

Y optó por crecer. Mantendrá abiertos en A Coruña el pub Le Tavernier, en la Marina junto al local de Abica, y La Parda en la plaza de Vigo, donde el antiguo Marabú. En Madrid y Palma de Mallorca expande sus negocios acompañado por nuevos socios: en la capital está ya en obras otro establecimiento en una azotea en plena Gran Vía, que prevé abrir en marzo o abril; en Baleares habrá que esperar al próximo año para inaugurar un local promovido por un grupo inversor en primera línea de playa, un beach club, ya diseñado pero con las obras pospuestas por las restricciones que hay en la comunidad por la pandemia.

Cierra Abica a poco más de un mes de que se cumpla un año del primer estado de alarma por el coronavirus. Interrumpió entonces su actividad la hostelería y lo ha vuelto a hacer más veces desde entonces por orden de las autoridades sanitarias, de manera parcial o total. No es el primer local de hostelería en bajar la verja y no será el último, asume el sector. “Creo que en la Marina no cerrarán locales, los responsables de la mayoría llevamos mucho tiempo en la zona, pero es duro admitir que poco a poco van a ir cerrando más hosteleros en otras zonas de la ciudad. No compensa estar sufriendo, haciendo cuentas para sobrevivir. Es duro porque a los gallegos nos cuesta desprendernos de las cosas”, cree Antón Sáez.