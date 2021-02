Noelia Martínez y Lucía García, alumnas de primero de Bachillerato del instituto Eusebio da Guarda, todavía no saben qué carrera van a estudiar, pero sí reconocen que sienten cierta pasión por la ciencia. Las dos forman parte del proyecto CanSat, una iniciativa de la Agencia Espacial Europea que desafía a estudiantes de toda Europa a construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco. Son las dos únicas mujeres del grupo, lo que les ha llevado a organizar un acto “para animar a más gente a participar porque son oportunidades súper interesantes”, expone García.

Así, con motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra hoy, estas dos estudiantes han reunido a sus compañeros de Bachillerato para hacer una fotografía en las escaleras del Eusebio da Guarda. “No es tanto la foto sino movilizar a la gente y reivindicar que si queremos tener un papel en la ciencia, tenemos que estar ahí”, expone Lucía, que es la primera vez que participa en un proyecto de estas características.

Además de posar para inmortalizar el momento, las dos alumnas realizarán hoy una emisión en directo para las 33 clases del instituto, es decir, casi 800 estudiantes, con el fin de animar a todas las mujeres del centro a participar en actividades de ciencia y tecnología. “Cada uno que haga lo que le guste, pero hay personas que piensan que no valen para la ciencia y no creo que se así. Es aprender y ponerlo en práctica”, analiza Noelia

El grupo que trabaja en el lanzamiento del satélite, formado por once personas y dirigido por el profesor de Tecnología, Serxio Gómez Recouso, tiene que “buscar los componentes, los patrocinadores y todo lo necesario para que se pueda hacer realidad”, detallan las dos alumnas, que insisten en que “se trata de aprender y trabajar en equipo”.

El proyecto también les ha hecho reflexionar sobre el papel de la mujer en la ciencia. “No sé por qué somos menos. Siempre se ha invisibilizado mucho a la mujer en este mundo. Ha estado ahí, pero no sale en los libros de ciencia”, comenta García, que entienden que esto conduce a muchas compañeras a pensar “para qué me voy a molestar si total no se me va a dar reconocimiento”.

Para impulsar la iniciativa y que llegue a más personas, los estudiantes del Eusebio da Guarda han creado dos cuentas de Instagram (meteo.sputnik y breogan_xii) en las que cuentan el proceso de creación del satélite, que se lanzará hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro. “Nunca había hecho un proyecto tan tecnológico y me gusta. De chicas, solo estamos Lucía y yo y, aunque no es un gran problema, nos gustaría que hubiese más participación femenina”, señala Noelia Martínez.

El lanzamiento del satélite en Galicia será a finales de marzo, antes de Semana Santa. Noelia y Lucía están concentradas en ello, sin pensar demasiado en el futuro. García, no obstante, tiene “clarísimo” que en la Universidad estudiará “algo de ciencias”, aunque todavía no sabe el qué porque le interesan “demasiadas cosas”. Su compañera de clase está tratando de “averiguar” por dónde irá su camino ya que “hay muchas opciones y muchos factores a tener en cuenta, como la nota de Selectividad”.