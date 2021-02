O Ministerio de Defensa do goberno de Aznar tiña previsto investir 4.176 millóns de euros para mercar diverso tipo de armamento. Anunciaba que pensaba ingresar 180 millóns de euros coa poxa pública de propiedades militares en distintas cidades e houbo un importante debate político cando se celebraban as eleccións á Comunidade de Madrid en 2003. José Luis Rodríguez Zapatero, secretario xeral do PSOE, manifestaba que a política de vender terreos de Defensa para financiar a compra de armamento obedecía a “un esquema de prioridades radicalmente inadecuado”. E para Cristina Narbona, daquela membro da Executiva, despois ministra e agora Presidenta do PSOE, esa venda de propiedades de Defensa “é a peor das opcións posibles”.

O PSOE de Alcorcón era máis contundente e cualificaba como “pelotazo” a venda por 64 millóns de euros duns terreos de Defensa que tiñan un valor catastral de 7.000 euros. Ademais, reclamaba a Defensa a devolución deses terreos ao pobo de Alcorcón, cedidos gratuitamente pola cidade a ese Ministerio. Dirixentes do PSOE como Jesús Caldera (coordinaba o programa electoral para as eleccións xerais de 2004), e Rafael Simancas (era o candidato á Presidencia da Comunidade de Madrid), participaban nunha concentración contra a especulación onde podían verse estas pancartas: “Menos gasto militar, más vivienda social”, “no más dinero para bombas”.

Nesa ofensiva xeral do PSOE contra a política do PP participaba tamén José Bono, presidente polo PSOE de Castilla-La Mancha, que impedía unha poxa de terreos militares en Guadalajara, ameazando coa expropiación en aplicación da Lei de Orzamento de 1992 desa comunidade sobre a venda de terreos das Administracións Públicas: “Non poderán ter outro destino que a construción de vivendas suxeitas a algún réxime de protección publica ou a outros usos de interese social”. Engadía Bono: “É máis digno a protección do dereito á vivenda que do dereito de Trillo [Ministro de Defensa] a mercar bombas e tanques”. E Simancas: “Queren encarecer o prezo da vivenda aínda máis e utilizar ese diñeiro, que debería ser de todos, para mercar avións e tanques ou financiar a ocupación ilegal de Iraq”.

Jesús Caldera, portavoz parlamentario do PSOE, presentaba unha iniciativa parlamentaria para que o goberno de Aznar paralizase a venda de terreos de Defensa en poxa pública e que fosen dedicados a vivendas sociais e outros usos sociais e engadía que era un compromiso do PSOE, recollido no programa electoral, que el coordinaba, se gañaban as eleccións xerais de 2004. Ademais, Caldera invitaba aos concellos a que fixesen uso das súas atribucións para evitar operacións especulativas como as que promovía Defensa.

Moito antes dos gobernos de Aznar e Rajoy, o PSOE da Coruña sempre foi un aliado na aplicación da política do “pelotazo” do Ministerio de Defensa e durante a alcaldía de Francisco Vázquez celebráronse varias poxas. O cuartel de Zalaeta tiña en 1988 un prezo de saída de 240 millóns de pesetas pero, finalmente, foi adxudicado en 808 millóns. O cuartel de Santo Amaro partía dunha licitación de 1.350.000 euros e despois da poxa foi adxudicado en 2.900.000 euros.

Todo isto era recollido no artigo que publiquei nestas mesmas páxinas, e co mesmo titular, o 11 de novembro de 2003, que ten total actualidade. O PSOE coruñés continúa coa mesma política dos gobernos de Vázquez: poxa dos terreos de Defensa no Campo da Estrada-Maestranza, que sempre foron da Coruña, como os de Alcorcón, e reivindicados historicamente por sucesivas corporacións municipais desde 1840 (“El terreno de que se trata no puede pertenecer a la nación, pues es de este pueblo”, dicía o noso goberno municipal en 1840); poxa dunha parcela na rúa Adelaida Muro etc.

Asistimos a unha auténtica farsa, que a cidadanía non perdoa: o PSOE critica, cando está na oposición, que o goberno do PP siga unha política de poxas de terreos e propiedades do ministerio de Defensa e cando consegue o Goberno aplica a mesma política que antes criticaba. Cómpre recuperar a memoria e non esquecer que cando un partido de esquerdas consegue 17 concelleiras/os na Coruña, aplicando unha política da dereita, de “pelotazo”, como denunciaba o PSOE en Madrid en 1993, pode quedar con 6 concelleiras/os en moi poucos anos e entregar a alcaldía ao PP. O PSOE coruñés ten que aplicar uns principios progresistas, tamén na política urbanística, non cambiar de principios segundo quen estea no Goberno, e non defraudar as expectativas de cambio. En definitiva, creo que debería abandonar o “marxismo” (de Groucho Marx): “Estes son os meus principios. Se non lle gustan, teño outros”.