Como este año no están permitidos los disfraces de grandes grupos, los más amantes del Carnaval han tenido que tirar de imaginación para ir acompañados y cumplir todas las normas sanitarias. Un usuario de Bicicoruña se dedicó ayer a pasear por la ciudad con un muñeco de ET, en la cesta de la bicicleta, replicando, incluso con la música de esa parte de la película, la escena en la que Elliott lleva a su amigo extraterrestre tapado con una toalla en un paseo que se convierte en espacial, ya que ambos alzan el vuelo. No fue el único disfraz ocurrente que se pudo ver por las calles de la ciudad, pero sí uno de los más tiernos.