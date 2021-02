“Miras hacia atrás y es sorprendente lo que se ha evolucionado. Ahora, con la pandemia, parece que estamos retrocediendo”. La directora del centro de día de Afaco en la calle Petunias, Elisa Catoira, ha vivido en el último año la que probablemente ha sido la época más complicada para el centro y los usuarios de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Afines de A Coruña. La pandemia y sus efectos se han hecho notar de forma acusada en este tipo de entidades, pero no iba a impedir que el personal del centro celebrara, ayer, su década de vida. Hace diez años que este centro recibía a su primer usuario, con un panorama muy distinto al de ahora. O quizá no tanto.

“Al principio, la gente no quería venir al centro de día, estaba muy arraigada la idea de que era un sitio en el que venías a aparcar a tu abuelo. Eso cambió luego, pero ahora la gente no quiere venir, por miedo”, observa Catoira. El centro de día, especializado en personas con alzhéimer o demencia, llegó a la ciudad en 2011 para ofrecer un soplo de aire fresco a las personas que necesitaban estimulación cognitiva, pero también a sus familias. Un modelo que luchan por preservar a pesar del COVID, que mantuvo su sede cerrada desde marzo hasta octubre, con el consiguiente perjuicio para sus usuarios. “Esto es un servicio esencial. El retroceso con el cierre ha sido enorme. Los centros de día son lugares seguros. Quedarse en casa no es una opción, el deterioro es importante”, alerta la directora. Quedarse en casa no es una opción, pero a veces supone una necesidad, por lo que en los últimos tiempos, la terapia a domicilio es uno de los servicios que el centro de Petunias ha incorporado a su oferta. El no descuidar la terapia y la estimulación es un elemento importante para los usuarios, pero también para sus familias y, sobre todo, para los cuidadores principales de las personas con patologías, cuya tarea había evolucionado, también, desde la incorporación de estos centros a sus vidas. “El cuidador no se tiene que sobrecargar. Ser cuidador de una persona con alzhéimer es muy difícil. Habíamos conseguido que la gente viese que la estimulación cognitiva es beneficiosa, no queremos que se vuelva al pasado de dejar al enfermo en casa”, insiste Catoira.

El centro de Petunias germinó de su antecesor en San Diego, entonces centro terapéutico. De ahí evolucionó hasta el actual lugar de cuidados. Lo rápido que se cubrieron las plazas disponibles desde su nacimiento es la mejor evidencia de la falta que hacía un recurso como este en la ciudad. “Aquí hay un programa para cada persona, pero también se trabaja en grupos, divididos en función del deterioro cognitivo de cada uno”, explica su directora.

La jornada empieza leyendo el periódico, aunque, tras la irrupción del COVID, se ha hecho necesario filtrar el aluvión de noticias al respecto. El resto del día lo llenan la musicoterapia, la gimnasia, los juegos de memoria y razonamiento, y algo de relajación. La pandemia ha impedido muchas de sus actividades, pero no ha borrado el ánimo de los trabajadores, que se siguen esforzando por conseguir que cada día sea un poco diferente. Ayer no hubo cocido de Carnaval, pero sí orejas en el menú, y aunque no pudo celebrarse la multitudinaria fiesta de disfraces de todos los años, el personal puso una nota de color en sus uniformes para recordar que, aún en pandemia, hay cosas que celebrar.