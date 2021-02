Un respiro en las restricciones, pero solo uno

Jesús López | Director del Conservatorio Profesional

“Es más trabajo para el profesorado, pero tiene que primar la salud”

El director del Conservatorio Profesional de Música. Jesús López, no esconde que tiene “ganas” de que vuelvan todos los alumnos a las aulas, aunque entiende las restricciones que entrarán en vigor el 22 de febrero y que mantienen de forma telemática las clases de los estudiantes de canto y de instrumentos de viento. “Dos semanas antes de las restricciones de enero ya hacíamos clases telemáticas, porque estaban subiendo mucho los casos, porque en esas clases los alumnos están sin mascarilla. Me parece una decisión acertada”, explica López Prado. que sigue defendiendo que es mejor la clase presencial que la telemática, aunque, con casi un año de experiencia, comenta que han avanzado mucho en los métodos de enseñanza a distancia. “Para el profesorado se multiplica el trabajo, porque tienen que ver vídeos de los alumnos, analizarlos y, en ocasiones, pedirles que se los vuelvan a enviar porque el sonido no es bueno, pero en estos momentos tiene que primar la salud”, comenta el director del Conservatorio Profesional, que se considera afortunado porque en su centro las aulas “son muy grandes” y pueden mantener la distancia de seguridad sin problema. Comenta, además, que durante las clases de música, el contacto del profesorado es continuo con sus estudiantes, para corregirles posiciones, por lo que se pueden producir situaciones de riesgo.

Xabi Barral | Shostelería

“Pensamos que até mediados de marzo non imos abrir”

“Non contamos con abrir até mediados de marzo”, explica Xabi Barral, da plataforma Shostelería, que defende que non se tomen medidas apresuradas. “Somos os primeiros interesados en que se faga ben”, relata, a pesar de que estas restricións afonden aínda máis na penosa situación pola que pasa o sector. “Isto xa non é ter a auga a pescozo é intentar sacar a cabeza para non afogar”, comenta, xa que moitos hostaleiros non percibiron as axudas comprometidas o ano pasado e dubidan de se cobrarán as deste exercicio.

Javier Rodríguez | Director del Coliseum

“Volver a tener público implica un cambio sustancial en el Coliseum”

Para el Coliseum, que es la nueva casa de la Orquesta Sinfónica de Galicia, el levantamiento de las restricciones supone “un cambio sustancial”, ya que implica que la formación pueda volver a “ tener público en el recinto”, según explica el director del Coliseum, Javier Rodríguez, que recuerda que los últimos conciertos se emitieron en streaming, pero con el recinto vacío, ya que no estaba permitida la entrada de seguidores. Con este alivio de las restricciones y, a la espera de que la letra pequeña del Diario Oficial de Galicia, revele si se hay que mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros en todas las direcciones, Rodríguez considera que es “una buena noticia mantener la actividad cultural y la experiencia en directo”. En su caso, reducir el aforo al 30% y con esas restricciones no es problema, ya que hay mucho espacio, la cosa se complica en auditorios más pequeños.

José Luis Boado | Pte. de la Federación de Comercio

“En comercio lo que más nos afecta es que no abra la hostelería”

El presidente de la Federación de Comercio Coruña (FUCC), José Luis Boado, estaba ayer contento solo a medias con el parcial levantamiento de las restricciones al comercio, a partir de mañana. “Nos amplían el horario, —ya no deben cerrar a las seis de la tarde, sino que pueden mantener su horario habitual— pero al mantener cerrada la hostelería no vamos a mejorar mucho”, explica. “Nos puede ayudar porque las personas que tienen jornada partida, al salir de trabajar a las seis, tienen a dónde ir a hacer una compra, pero poco más”, lamenta Boado, que solicita “un plan de rescate al pequeño comercio”. Sobre que la Xunta mantenga el cierre de los centros comerciales durante los fines de semana, Boado dice que no afecta a las ventas de los pequeños comercios de la ciudad, pero sí que considera que es bueno para evitar contagios, porque reduce la movilidad y las aglomeraciones. “Lo que nos afecta es que no abra la hostelería, aunque sean solo las terrazas, porque la gente si no tiene dónde tomar un café no se anima a salir a pasear”, relata. “La economía de la ciudad es como un organismo. Si falla un órgano, los demás se resienten”, resume. Y solicita que se ejecute un plan de rescate para el pequeño comercio, en el que se les exima de pagar ciertas facturas.

Lucía Loureiro | Vicepresidenta de Acotrades

“La situación de los transportistas era tercermundista”

La vicepresidenta de la Asociación de Transporte de Mercancías Acotrades, Lucía Loureiro, celebra que, por fin, se abran los locales restaurantes de las gasolineras en autovías y autopistas, aunque todavía no es suficiente. “La situación de los transportistas era tercermundista. No podemos ser esenciales y que nos traten así, sin poder comer sentados, además, se pasan el día solos en el camión, tienen poco riesgo de contagio. Volvimos a hace treinta años, con la fiambrera y el hornillo”.

Juana Abellaneda | Directora Palexco y Palacio de la Ópera

“Nos permite ver la luz a la hora de programar eventos culturales”

“En el Palacio de la Ópera y Palexco recibimos esta apertura de las restricciones como un soplo de aire, que, aunque dista mucho de lograr una cierta normalidad, al menos permite ver la luz a la hora de programar algunos eventos culturales de formato reducido, como conciertos acústicos y pequeños eventos en auditorios”, explica la directora de los recintos, Juana Abellaneda.

La nueva restricción del 30% de capacidad máxima deja en 450 butacas el aforo de Palexco, en butacas y en 500, el del Palacio de la Ópera. “Somos conscientes de que estos números no son suficientes para que la contratación de conciertos y espectáculos cubran ni siquiera el punto muerto, pero estamos seguros de que aunando esfuerzos en cada una de las partes que conformamos el sector de la cultura en este ámbito; promotores, artistas, audiovisuales, recintos... lograremos comenzar a trabajar sobre una programación que nos permita, con mucha cautela, volver a retomar la actividad cultural en nuestra ciudad, con calma y con la seguridad que la situación requiere en este momento”, resume Abellaneda.