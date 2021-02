Hace 22 años, el cine París proyectaba su última película. Con The Haunting, de Catherine Zeta Jones, la sala de cine más antigua de la ciudad apagaba por última vez sus luces para reabrir reconvertida en un Pull&Bear. Han pasado dos décadas desde entonces, lo que no impide que algún coruñés de los que vivió los mejores años de la sala la siga echando de menos. Una premisa simple de la que parte Pura, el espectáculo teatral que la compañía Los Náufragos lleva este sábado al teatro Rosalía de Castro. Una producción que ya ha vendido todas sus entradas y que debe su nombre a la abuela de su director y creador, Gustavo del Río. Tras años residiendo en Madrid, del Río volvió a A Coruña y redescubrió la ciudad a través de las historias que su abuela, de 94 años, le fue narrando durante el confinamiento. “Me fui a vivir a casa de mis abuelos, en Os Rosales. Eso me hizo revivir la época de cuando era niño, volver a recordar. Ese es el punto de partida”, retrocede Gustavo del Río.

La obra parte de un anhelo simple, pero imposible a día de hoy: La abuela Pura pide, como regalo de cumpleaños, volver a ver una película en el cine París, o, mejor dicho, en la que un día fuera la histórica sala. “A partir de ahí, empieza la historia. Los nietos intentarán cumplir el último deseo de su abuela”, resume el director de la pieza. Una producción que sus creadores conciben, no solo como un relato amable y emotivo, que trata de poner distancia con la crisis sanitaria que copa la conversación y los noticiarios desde hace un año, sino como una auténtico homenaje a su abuela y a la memoria de su generación. Con este objetivo, la compañía ha elaborado una réplica exacta del cartel del cine París, que contribuirá a recrear el ambiente de la sala en el teatro Rosalía.

“Es un homenaje a nuestros mayores, y también al cine de la ciudad. Antes, casi había un cine en cada barrio. Estaba el París, el Coruña...”, recuerda el director de la obra. Una retrospectiva en torno a los lugares perdidos de la ciudad, que incluye otras localizaciones borradas de la historia y del plano a través de las décadas, como el Leirón del casino, en Juan Flórez, donde se conocieron los abuelos del director de la obra; la desaparecida playa del Parrote, la playa del Orzán, otrora un basurero e, incluso, el centro comercial Dolce Vita. “Ese centro comercial parecía que iba a ser lo más, y ahí se quedó. Duró un año. Hay una crítica también hacia el tema de la especulación inmobiliaria, sale también el caso de Labañou y As Percebeiras”, revela el director de la obra.

Un recorrido pasado y presente de la ciudad, que la compañía ha reconstruido a través de la mirada de la abuela Pura y de la propia vivencia, que llegará a los escenarios el sábado si un nuevo revés en las medidas sanitarias no lo impide. Un momento que la propia Pura, gran aficionada al cine, aguarda impaciente, no sin cierto nerviosismo. “Ella irá al estreno. Está nerviosa y tiene cierto miedo, porque será la primera vez que salga de casa en mucho tiempo. Es algo extraño, tener a tu abuela que te cuenta estas historias, pero no poder abrazarla y estar con ella”, reflexiona del Río.