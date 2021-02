La sala de la Policía Nacional ubicada en Lonzas recibirá desde el 1 de marzo las llamadas de Ourense y Lugo, que dejan de tener sus propias oficinas para centralizar todo en A Coruña. El Sindicato Profesional de Policía (SPP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) exigen que se refuerce este servicio de emergencias, que suele atender una media de 11.000 llamadas al mes y que pasará a recibir las más de 5.000 peticiones que se gestionan desde Lugo y Ourense. “La sala está formada por 24 funcionarios y va a contar con cinco personas más. Pero en Lugo y Ourense hay otros 19 funcionarios atendiendo estas llamadas, así que solicitamos que se refuerce el personal con, al menos, 16 personas”, expone la secretaria del SUP, Sandra Castro, que ayer acudió a la Delegación del Gobierno para trasladar esta petición.

El déficit de personal no es lo único que preocupa a los sindicatos policiales, que proponen también que se mejoren las instalaciones de la sala del 091, “que no se han modernizado desde hace más de 15 años”. “Pedimos más medios y también más formación para los funcionarios”, señala Castro.

El SPP critica esta centralización del servicio, que atiende las peticiones de ayuda de los vecinos —incluidas víctimas de delitos—, ya que entienden que así se pierde “esa cercanía que da el que el policía sepa la problemática y conozca la ciudad”. La sala del 091 de Lonzas recibe llamadas de todo tipo. Desde avisos por emergencias a preguntas sobre cómo renovar el DNI y cuestiones relacionadas con el coronavirus. “Si no se hace con medios, personal y formación, esta unificación es inviable”, razona la secretaria del SUP, que asegura que los “tiempos de respuesta van a ser mayores” y el operador “va a tener problemas para identificar de dónde es cada llamada”. Castro explica que, sobre todo cuando se trata de una emergencia, el vecino que llama “da el aviso y puede decir, por ejemplo, que es en la plaza de España, pero no dice en qué ciudad y cuelga”. La situación hará que se pierde “el feeling” entre usuario y policía, según sus palabras.

Solo con las llamadas de A Coruña, esta oficina de Lonzas ya “está hasta arriba de trabajo”, informa los sindicatos policiales, que alertan de que a partir del 1 de marzo se atenderán las peticiones de ayuda y colaboración “de los vecinos de Lugo, Monforte, Viveiro, Ourense y Verín”. “Los trabajadores me expresan su preocupación”, resume Sandra Castro.

El Sindicato Profesional de Policía, que lamenta que este cambio se realice “sin tiempo suficiente para reformar las instalaciones y disponer del personal necesario”, ha solicitado que la convocatoria de profesionales para esta sala del 091 “se abra a toda España y no solo a personal de Galicia”, aunque desde la Jefatura Superior se les ha informado que no será fácil conseguirlo.