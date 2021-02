El Gobierno local ha presentado a los grupos de la oposición una propuesta de subvenciones a entidades sociales, culturales y deportivas mediante convenios nominativos por un montante de 6,3 millones, 200.000 euros menos que el año pasado. El Ejecutivo destacó de su proyecto que las 104 asociaciones sociales recibirán, en su conjunto, un 20% más que en el ejercicio pasado, con un importe global de 3,8 millones, “la cifra más alta en la historia del Concello”. Tanto el Partido Popular como Marea Atlántica censuraron ayer que esta propuesta sea “sin margen de negociación” con la oposición.

Cruz Roja, Padre Rubinos, Cáritas, ACCEM, Banco de Alimentos Rías Altas, Renacer y Fogar de Santa Lucía figuran entre las entidades sociales que dispondrán de mayores recursos municipales este año, de acuerdo con la propuesta que los socialistas expusieron a la oposición con el fin de llevar este asunto a un pleno extraordinario que se celebrará la próxima semana. El retraso en la presentación de la propuesta, que debe aprobarse como una modificación del presupuesto al haberse prorrogado el de 2020, había suscitado duras críticas del resto de formaciones en las últimas semanas.

El Gobierno local pretende que la tramitación de este cambio del presupuesto sea lo más rápida posible para que las entidades cuenten cuanto antes con las ayudas que precisan. La apuesta por el reforzamiento de las subvenciones a los colectivos que desarrollan iniciativas sociales, que contarán este año con 600.000 euros más con respecto al anterior, es una consecuencia de los efectos de la pandemia en la ciudad, según explicó el concejal de Facenda, José Manuel Lage, quien destacó que además se mantienen los fondos destinados a las asociaciones culturales y deportivas.

Para Lage, este tipo de convenios son “la forma más ágil para llegar a las asociaciones de la ciudad”, de las que dijo que “hacen un trabajo esencial” y que atienden necesidades “ con una inmediatez que la Administración muchas veces no tiene”. El también portavoz del Gobierno local anunció que, al margen de estos convenios, el Concello pondrá en marcha otras actuaciones con estas mismas entidades. Lage salió además al paso de las críticas sobre el retraso denunciado por la oposición en la presentación de esta propuesta al asegurar que “estarán aprobados y vigentes antes que en años anteriores”, ya que al formar parte del presupuesto municipal, la demora en su aprobación en otros ejercicios repercutía también sobre su vigencia.

La portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, interpretó la apertura de la negociación sobre los convenios como una “reacción” del Gobierno local a las críticas de su formación el pasado miércoles, en las que además reclamó la elaboración de un nuevo plan municipal de rescate económico y social que sigue sin presentarse. “Tenemos los convenios, pero por la vía de urgencia y cerrados, pero todavía falta el nuevo Presco”, denunció. Gallego recordó que la oposición llevaba un mes y medio esperando por el documento dado a conocer ayer y destacó que se trata de una propuesta “cerrada, sin margen de negociación y por la vía de urgencia, como casi siempre”.

Marea Atlántica denunció por su parte que el Gobierno local pretende aprobar esta propuesta “de inmediato” y “sin ningún tipo de negociación previa”. También destacó que no incluye el incremento de fondos que reclamó en enero y que Lage le informó que no aceptará sus sugerencias y que no le explicará los criterios con los que se elaboró la propuesta. Para María García, portavoz de esta formación, el proyecto “no se ajusta al tiempo de crisis que vivimos ni a las demandas de las entidades sociales” y se presenta “con la política de las prisas y los hechos consumados” a pesar de que considera que se podía haber planteado el pasado 1 de enero.

También mencionó que todavía está pendiente de presentar el plan municipal de choque contra la pandemia pese a la oferta de colaboración que efectuó toda la oposición. “Inés Rey sigue empeñada en gobernar con unos presupuestos diseñados en 2019 y tenemos que volver a pedirle que haga su trabajo”, advirtió García.