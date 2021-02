A Coruña é atlántica e mariñeira. O mar e o porto son motor e tamén identidade. Mar e porto son emprego, patrimonio, cultura, gastronomía, natureza...

A Coruña é inconcibible sen a pesca: a lonxa, as peixerías, transformación do peixe, estaleiros, reparacións... Se ampliamos foco a outras economías do mar, como o transporte, o deporte, os subministros navais ou o turismo, o porto da Coruña é unha peza estratéxica a nivel metropolitano e para o noroeste da Península, e xera uns 6.600 empregos directos, indirectos e inducidos.

O funcionamento de Langosteira permite que parte da industria portuaria se traslade e deixe libres terreos para outros usos. Mais non toda a industria pode abandonar os peiraos interiores, e está ben que así sexa. As actividades limpas, compatibles con operar no centro da cidade, deben permanecer. É máis: deben ser protexidas e potenciadas, innovando e diversificando, precisamente nun momento de declive industrial coma o actual.

A proposta de Inés Rey para os peiraos interiores, elaborada pola Universidade, parte da base errónea de que a maioría das actividades de San Diego migrarán ao porto exterior. Non é a primeira vez que se comete ese erro, xa o facía o tan celebrado plan Busquets.

Xa non sorprende a presión inmobiliaria á beira do mar, coñecemos ben esa historia na Coruña. Nesta ocasión repítese unha escusa ata o infinito: hai que recadar as famosas plusvalías para pagar a débeda da construción do porto exterior. En Valencia a débeda condonouse, mais a Coruña preocúpase pola “mala reputación”.

A Marea Atlántica é clara: oporémonos frontalmente a calquera tentativa de vender terreos portuarios para privatizalos e facer caixa, porque o noso convencemento é outro: o porto debe seguir sendo porto, motor económico e xerador de emprego. Os terreos en desuso deben mellorar a cidade. A problemas do século XXI, solucións do século XXI: espazos libres, equipamentos públicos, mobilidade sostible e unha relación máis íntima co litoral.

Xulio Ferreiro e a Marea Atlántica apostaron forte para cambiar a condena urbanística dos peiraos. Esta semana as administracións implicadas tentarán chegar a acordos. Desexámoslles moitos acertos, e cumprir os consensos acadados por unanimidade no Pleno: condonación da débeda, titularidade pública, tren a Langosteira, usos produtivos vinculados ás economías do mar, mellora urbana e participación cidadá.

Para que o porto siga sendo porto, e A Coruña sexa aínda máis mar.

María García é voceira municipal de Marea Atlántica