Marea Atlántica celebra que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 haya avalado la bajada de los precios del bus urbano que aplicó la formación en febrero de 2019, cuando estaba en la Alcaldía. El fallo no es firme todavía y contra él cabe recurso de apelación. La portavoz de Marea Atlántica, María García, insta al Gobierno local a que cumpla el acuerdo de investidura y proceda a “la implantación inmediata de las nuevas tarifas con descuentos para mayores de 65 años y menores de 25. Ahora ya no hay excusas para no cumplir”, relata.

El exconcejal de Mobilidade Sostible, Daniel Díaz Grandío , responsable de la rebaja de tarifas, señala que la sentencia “pone de manifiesto que las condiciones económicas del contrato de transporte público son muy perjudiciales para el Ayuntamiento y la ciudadanía de A Coruña, aunque otros gobiernos escogieran callar ante ellas. Las decisiones que tomamos en el pasado mandato fueron las correctas”, declaró.