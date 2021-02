“Rescate ya”, gritaban ayer los más de 200 hosteleros y trabajadores del sector que se manifestaron en el Cantón Grande, respondiendo a la convocatoria de la Plataforma en Defensa de la Hostelería Gallega. Responsables y empleados de bares, cafeterías y restaurantes han vuelto a alzar la voz, junto a proveedores y trabajadores de otros servicios relacionados con la hostelería, para exigir “un rescate sectorial e indemnizaciones que permitan mantener vivos los negocios”, según las palabras del portavoz de la plataforma Shostalería, Xabier Barral.

En fila, con mascarilla, con distancia de seguridad y con carteles que recordaban a todos los afectados por los cierres, los hosteleros sacaron las cacerolas y sartenes para hacer ruido y mostrar así su rechazo a la “criminalización del sector”. “Si fuera cierto que somos el foco de contagio, los primeros contagios por coronavirus seríamos nosotros. Y no es así”, argumentó Barral, encargado de leer un manifiesto que se escuchó también en otras ciudades de Galicia.

La Xunta anunció hace unos días la desescalada de la hostelería en A Coruña, que volverá a tener terrazas, desde mañana, y con horario limitado: los cierres están marcados a las 18.00 horas. Una medida que no convence al sector. “Quien piense que por abrir la terraza se salva, es un inocente. Sobre todo aquí, donde más de la mitad de los días llueve, y otros hace viento o frío”, expuso Pedro Villarino, propietario de A Cova Céltica, que no faltó ayer a la concentración.

Los hosteleros exigen a Estado, Xunta, Concello y Diputación “un plan de rescate coherente, real y justo con las circunstancias”. Villarino quiere que “se deje de jugar a aperturas a menos de medio gas y a pequeñas indemnizaciones” porque esta situación “aboca a la miseria y al posible cierre de muchos locales”.

Los manifestantes recordaron también que esta paralización afecta a “proveedores, servicios técnicos, sector primario, limpieza, pequeños propietarios de bajos y otros comercios ligados en una economía interdependiente”. El dueño de A Cova Céltica propone que se apueste por “el modelo alemán, que cubre el 70% de los beneficios obtenidos en años anteriores”.

En su discurso, Barral recordó que la hostelería “es un sector de un alto nivel, que muestra una perfecta simbiosis entre hoteles, restaurantes y bares”. “Un sector que tiene futuro, asegurado por el público nacional y por la gran demanda internacional que aprecia su calidad. Una pena que nuestros responsables políticos no sean consciente de lo que representamos”, denunció.

A pesar de que mañana se permite la reapertura de las terrazas, los hosteleros avanzan que “muchos no van a abrir porque no es factible”. Los que lo hacen y mantienen su actividad con pedidos a domicilio “se agarran a esas posibilidades para no quedarse en casa”, concluyó Villarino. La próxima concentración será el 13 de marzo en Santiago de Compostela.