El Cinemabeiro, la Mostra Internacional de Cinema pola Paz e a non Violencia, regresa hoy con la proyección del documental El principio del fin de las armas nucleares, de Álvaro Orus, y la importancia de crear una cultura accesible. Lo explica la presidenta de la asociación Mundo Sen Guerras e Sen Violencia, María Fernández, encargada de presentar la jornada, que se celebra mañana en el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) y se podrá seguir por streaming. “El interés del Cinefórum es poner encima de la mesa el tema de la cultura inclusiva porque hay muchos colectivos y personas en la sociedad que, por inercia histórica, no están incluidos en estas actividades”, explica. En la mesa redonda Caminando hacia una cultura accesible participarán representantes de Aspace, Aspronaga, Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia y la ONCE. Se realizará, además, una edición especial de La radio de los gatos, de la que se encargan personas con parálisis cerebral.

La asociación coruñesa ha participado también en un ciberfestival sobre la entrada en vigor del tratado de prohibición de armas nucleares. “Estamos perfilando la campaña para llegar a todos los concellos de Galicia porque el peligro es muy grande. Hay más de 14.000 bombas nucleares en todo el mundo”, expone. El pleno de A Coruña aprobó en 2019 una moción para instar el Estado a firmar dicho tratado. “De las armas nucleares no se habla ni se informa. Ha habido más de mil accidentes en estos años. Es una suerte que no hayan estallado”, indica Fernández, que ya está pensando en “nuevas ediciones” de Cinemabeiro y la forma de llevarlas a cabo.