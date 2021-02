El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, afronta con diplomática paciencia los asuntos claves que condicionan el futuro de la entidad (la conexión ferroviaria, la deuda por el puerto exterior, la reordenación de los muelles), sobre los que todas las administraciones implicadas, convocadas por el Concello, debatieron esta semana sin avances concretos para resolverlos.

Tras la cumbre del martes dijo que se había dado un paso más. Pero el tren sigue sin plazos y la deuda sin solución.

Conocía las posturas de todo el mundo. Yo cuento la décima parte de las reuniones que tengo. Estamos haciendo mucho trabajo entre todos y hay que seguir trabajando.

Sobre el tren dice que hay que poner fecha a su licitación cuanto antes, pero la comisión de administraciones que se creará se da seis meses para elaborar un protocolo. ¿No hay manera de licitar antes?

La fecha la tiene que poner el Ministerio de Transportes y le pedimos que sea cuanto antes, pero creo que el trabajo y la decisión deben ser independientes de ese protocolo. El tren tiene una vida propia y si vamos a esperar seis meses, el tren tiene que llevar otra vida. Vamos a trabajar con el Ministerio y con Puertos del Estado en desbrozar, buscar fondos y encajarlos. Son ellos quienes tienen competencias y capacidad.

¿La financiación corre a cargo de fondos europeos exclusivamente o van a tener que contribuir las administraciones?

Depende del tipo de fondo. Unos exigen cofinanciación y otros no. Y si cofinancia alguien, tampoco sabemos quién. Por eso digo que quedan cosas por trabajar. Lo positivo es que se han comprometido a buscar esos fondos. Luego cada parte tiene que anunciar sus cosas.

Por tanto tiempo de espera, parece que el tren portuario de A Coruña importa poco en Madrid. El PP, por ejemplo, habla de ninguneo a la ciudad. ¿Cree que Madrid no le da la suficiente relevancia?

El tren hoy es imprescindible. Europa ha hecho una apuesta clara: ha dicho, vamos a mover las mercancías por una logística ferroviaria vinculada con los puertos. Es una apuesta ecológica de Europa entera. O estamos fuera o estamos dentro. Nuestra infraestructura portuaria es la única que a día de hoy está incluida en la red básica europea de transportes, desde Leixões a Gijón no hay ninguna otra, pero debe ser la única de toda Europa que no está conectada con la red ferroviaria. Si queremos ser un motor del área económica, ambientalmente responsables, tienes que haber un tren. ¿Qué ocurre? Que las demandas son muchas en toda España. Vamos a esperar a encontrar fondos.

¿De qué depende la viabilidad financiera que el Estado, tras recordar la pérdida de los tráficos de carbón, le exige al Puerto coruñés?

Cuando estaba previsto licitar a comienzos de 2019, hicimos en 2018 un estudio económico que cumplía con las condiciones de aquel momento. En diciembre pasado nos pidieron actualizar el estudio a las condiciones de hoy porque ya no está la central de Meirama, y lo hemos hecho en menos de dos meses. Este estudio no es financiero, se hace según unos criterios de evolución y análisis de infraestructuras portuarias incorporados por indicación del Ministerio que lo que examina es la rentabilidad de la inversión a la sociedad en su conjunto. Se trata de beneficio social y ambiental, para operadores y clientes, no solo económico. Para ser conservadores e ir hacia un escenario seguro, no hemos incluido un estudio de nuevos tráficos. Todos estos factores se cuantifican y se traducen a euros los beneficios sociales previstos.

¿Lo que expone el Puerto en ese estudio va a convencer a Puertos del Estado?

En todas sus variantes el estudio cumple los criterios mínimos que marca el Ministerio para otras conexiones ferroviarias. Esperamos poder confirmarlo próximamente.

Si ya sabía el Puerto que condonar su deuda es imposible, como explicó el presidente de Puertos del Estado, ¿por qué la Xunta y los grupos insisten en reclamarla? ¿Es una postura política?

Creo que la deuda hay que enfocarla políticamente, no tanto técnicamente. Un Puerto no puede recibir una ayuda directa del Estado. No podemos decir que la condonación es al Puerto de A Coruña, es a la ciudad. A Coruña pide que se le haga lo que se le hizo a Valencia; allí en el consorcio no estaba el Puerto de Valencia. Las administraciones gallegas piden, políticamente, que se condone la deuda a la carga que tiene la ciudad, que va a tener que transformar unos suelos. ¿Qué hay que hacer entonces? Explorar los mecanismos para pagar esa deuda.

Como la compra de suelo.

Exacto. La Xunta ya dijo en 2018 que compraba los derechos urbanísticos, algo legal. Así hace un ingreso al Puerto, con lo que nosotros ya podemos ir pagando el crédito: una administración paga por tanto ese crédito. El Ministerio también puede comprar suelo, o el Ayuntamiento. Hasta ahora nadie ha puesto un euro, solo se ha comprometido la Xunta con 20 millones.

¿En esa rentabilización de activos portuarios entran terrenos como La Solana o el hotel Finisterre?

Cada administración que lo valore como quiera. Nosotros si nos centramos en Batería y Calvo Sotelo, que son terrenos asumibles, creo que tenemos arreglados financieramente varios años para estudiar el conjunto del puerto y pensar qué hacemos en San Diego.

¿La moratoria de la deuda hasta 2035 supone seguir pagando solo intereses hasta ese año?

No conozco los detalles. Me lo había adelantado Puertos hace dos meses. Ahora tenemos que empezar a trabajar en el plan de empresa y en ese ámbito hablaremos de los detalles de la moratoria, que para nosotros son claves.

¿Se puede intervenir ya en los muelles urbanos, reurbanizar, abrir zonas al público, o hay que esperar al nuevo protocolo?

Una cosa es abrir y otra reurbanizar. Ya anunciamos que vamos a ir abriendo según vayamos haciendo pequeñas obras y adecuaciones. Respecto a urbanizar, dije que si nos ponemos de acuerdo, nos centramos en Batería y Calvo Sotelo y llegamos a acordar cómo se paga eso, se puede empezar mucho antes de lo que la gente cree. Insisto, si nos ponemos de acuerdo, y veo bastante concordancia. Vamos a empezar a poner propuestas para estos dos muelles sobre la mesa de las otras administraciones. Creemos que se puede adelantar a la discusión sobre el protocolo.

Dentro de seis meses, ¿a ese protocolo le seguirá un convenio que sustituirá a los de 2004?

Así es. Mientras no haya un convenio nuevo los de 2004 van a seguir vigentes.