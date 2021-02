El Gobierno local presentó ayer a los grupos de la oposición el borrador de la segunda edición del Plan de Reactivación Económica (Presco). Es un documento de trabajo que todavía puede ser cambiado, pero la intención municipal es que sea similar al del año pasado, con bonos a la hostelería, al comercio y a la cultura, pero con algunas novedades, como, por ejemplo, la creación de un bono de movilidad, para que los usuarios del taxi puedan contar con descuentos o la posibilidad de que las bonificaciones que se aplican a la cultura puedan extenderse a las entradas de las salas de conciertos.

En la parte de los bonos de la hostelería, consta que se estudiará que los descuentos, en lugar de ser de cinco euros por diez euros de gasto, se pueda financiar un porcentaje de la cuenta total. En el caso del pequeño comercio se mantiene la propuesta de diez euros de bonificación por cada treinta euros de compra y, en el de cultura, la financiación del 40% del precio de la entrada.

En la reunión de la Comisión de Economía e Facenda, de ayer, la oposición recibió un borrador con las líneas generales, que alcanzan también a autónomos y a pequeñas empresas —con ayudas directas para pagar la Seguridad Social o el alquiler— y también para modernizar el Concello y que las gestiones municipales puedan hacerse de un modo más ágil.

Se recoge también, en este primer esbozo de lo que será la segunda edición de los Presco, el mantenimiento de los programas sociales, como el del canguraje, para potenciar la conciliación familiar, y también —aunque sin especificar en qué consistirá—, un programa de apoyo centrado en las personas mayores.

Para facilitar que todos los vecinos tengan acceso a estos bonos, el Gobierno local plantea también la posibilidad de que haya una versión en papel y no solo telemática.

En este borrador no consta el presupuesto que el Gobierno local prevé destinar a esta segunda edición de los Presco —la anterior contó con 14,4 millones de euros—, un extremo que afearon los miembros de la oposición ya que, si bien el concejal de Economía e Facenda, José Manuel Lage Tuñas, les pidió que, durante las dos próximas semanas hiciesen aportaciones al plan, no saben hasta qué punto pueden intentar modificar el documento, porque desconocen el alcance económico del mismo. En la reunión, ambas partes se emplazaron a celebrar otra comisión la semana después del Pleno de marzo para poder profundizar en este documento y, también, para que sean contestadas las preguntas formuladas en esta sesión, como cuál es la ejecución del Presco del año pasado o cuántas ayudas quedan todavía por pagar, ya que hay empresarios que no han recibido su parte de las ayudas. La Diputación llevará a Pleno hoy el pago de su aportación —tres millones de euros, de los que 1,2 pertenecen a A Coruña— a los planes de rescate de A Coruña, Ferrol y Santiago.

El PP criticó ayer que Lage no aportase información sobre cuánto remanente y cuánto superávit tiene el Concello para financiar este plan. Marea Atlántica afeó que el Gobierno local no proporcionase los datos sobre la ejecución del primer Presco, no solo los cuantitativos sino también los cualitativos, como en qué barrios se utilizó más o cuáles fueron las edades en las que más funcionaron los bonos. El BNG aseguró ayer que estudiará el borrador para realizar aportaciones la segunda semana de marzo y la concejal no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, adelantó que apoyará cualquier propuesta que tenga como objetivo paliar las consecuencias de la pandemia en la ciudad.