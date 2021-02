Los técnicos de ambulancias de la Red de Transporte Sanitario Urgente de A Coruña denuncian que las terrazas de la calle de la Estrella le impidieron recoger hoy a un enfermo de COVID en la puerta de su domicilio para trasladarlo a un centro médico. El servicio fue en torno a las 17.40 horas y ni clientes ni hosteleros facilitaron al acceso al vehículo medicalizado, fue entonces cuando los sanitarios se desplazaron a pie a la vivienda y acercaron al enfermo con una silla de ruedas. "No nos gusta enfadarnos, PERO ASÍ NO!!. No puede ser que vayamos a un servicio COVID positivo y no podamos acceder porque ni la clientela ni los hosteleros pasan de todo como si no fuera con ellos. Responsabilidad!!", aseguraron en su cuenta en redes sociales.

La calle de la Estrella siempre fue una vía en la que surgieron contratiempos de este tipo por la amplitud de la terraza que no dejaban el espacio mínimo necesario para que una ambulancia transitase por ella para realizar sus servicios de urgencia. La regulación emprendida por el Concello en el anterior mandato solventó el problema con las conocidas chincheta que marcaban los límites, pero la relajación de estas medidas para aliviar las pérdidas de los hosteleros por los cierres en pandemia los han devuelto a la actualidad.