El centro canino Montegatto ha comunicado el fallecimiento del perro Fusco, aquel can de palleiro que protagonizó un anuncio de la cadena de supermercados Gadis y que lo convirtió en uno de los animales más famosos y queridos de Galicia. Su dueño, Octavio Villazala, anunció en diciembre de 2016, que su compañero se jubilaba, para tener una etapa final de su vida separada de los focos. "Hasta siempre, Fusco, te vamos a echar mucho de menos. Has sido mucho más que un compañero, un amigo, un guía, te queremos muchísimo y siempre permanecerás con nosotros en nuestra memoria y en nuestros corazones. Has sido un gran perro, fiel, cariñoso, paciente, tierno y un sinfín de fantásticos adjetivos para describirte. DEP Fusco y un abrazo enorme para todos los que formamos la familia Montegatteña porque estas últimas semanas han sido tristes y difíciles para todos", ha publicado el centro en su perfil de Instagram.

También la cadena de supermercados Gadis le ha dado el último adiós en una de sus historias de Instagram, con una foto suya con el cartel: "Presumamos como galegos".