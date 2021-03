El coruñés Miguel Lorenzo (PP) es de los senadores que más preguntas hacen en la Cámara Alta, más de 1.200 entre escritas y orales, y ha promovido mociones en pleno y comisión en defensa de variadas causas, con el sector cultural como preocupación de cabecera. “Los trabajadores de la cultura han caído en el olvido”, denuncia.

¿Se trabaja más en el Senado de lo que la gente cree?

Defiendo la gran labor desconocida que se hace en el Senado. Quizá hubo un momento en que se pensó que era como un cementerio de elefantes, pero ha evolucionado y tiene gran actividad parlamentaria. Es una Cámara de aportación y control al Gobierno y a mí desde la oposición me toca esa labor desde las comisiones en las que estoy, como la de Cultura, en la que soy portavoz, un trabajo que me encanta y que me está dando bastante trabajo.

Con funciones distintas, ¿trabaja más como senador en la oposición que como diputado del partido que gobierna?

Trabajo más ahora porque tengo más funciones. Mi trabajo es más visible que en el Congreso. Estoy en una comisión importante, la de Cultura, un campo que, en este momento que vivimos, está pasando por una situación muy difícil. Me he reunido con muchos colectivos y gracias a ello he defendido sus intereses ante el Gobierno.

Un exsenador coruñés hizo más de 3.500 preguntas cuando estaba en la oposición, como usted ahora, que lleva más de 1.200, pero solo había preguntado una cuando gobernaba su partido. ¿Cambia cuando se está en un lado y otro?

Cuando yo era diputado y gobernábamos hice más de 700 preguntas interesándome por los temas de la ciudad. Yo siempre pregunté a los míos y a los otros. Es verdad que cuando eres Gobierno, más que preguntar gestionas, porque tienes hilo directo con quien gobierna. Cuando eres oposición se pierde ese vínculo y tienes otros medios, como las preguntas escritas y orales y las intervenciones.

Pregunta por todo: intermodal, pazo de Meirás, viviendas ocupadas... Pero lo que más le preocupa es el sector cultural. ¿Tiene esperanzas de que se recupere de la pandemia o le va a costar mucho?

Quiero ser optimista, pero el sector de la cultura ha sido uno de los más castigados. Han sido los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abrir. No tienen perspectiva de abrir pronto y han caído en el olvido todos los trabajadores que están detrás de un escenario. Hemos peleado por ampliar ayudas, pero creo que el gobierno socialista los ha dejado en la cuneta. Solo a raíz de la presión de los colectivos y de la oposición han dictado medidas, pero que son más bien de maquillaje, que se venden bien pero, si profundizas, son en realidad escasas. Es mejor acogerse al salario mínimo vital que a esa ayuda. Hay que entender el sector cultural, que no es un trabajo de ocho a tres, un sector que nos da marca de España pero carece de protección.

Del caso Fuenlabrada se ha hartado a preguntar.

He presentado muchísimas preguntas y solo me han rechazado las del Deportivo-Fuenlabrada. De las dos que he registrado para hacer a la secretaria de Deportes cuando comparezca, me rechazan una. Voy a seguir peleando y preguntando para que se sepa la verdad con el daño causado al Deportivo.

¿Es muy alto el porcentaje de preguntas que ha hecho y le han frustrado, o al contrario?

Algunas respuestas del Gobierno me han dado vergüenza. Todas las respuestas las mando luego al colectivo afectado. A veces ni responden y cuando lo hacen a veces ni se corresponde con la realidad que estamos viviendo. Todo esto que se está hablando de transparencia democrática tendría que aplicárselo el Gobierno.

Como senador, ¿cuestiona el funcionamiento democrático que Unidas Podemos pone en tela de juicio?

Cuestiono el talante democrático de este gobierno. Le doy dos ejemplos: los Presupuestos y la ley Celaá. En el Senado se presentaron miles de enmiendas en cada caso y no aceptaron ninguna de ningún partido. Los propios partidos que apoyaron estas cuentas presentaron enmiendas y no se las aceptaron. Esta política del rodillo del Gobierno en el Senado me parece muy antidemocrática.

¿Qué otros proyectos cercanos que ve estancados le preocupan?

En Galicia no hay ni una ayuda en los Presupuestos para el Xacobeo 2021. En este tiempo de pandemia mi prioridad es el trabajador del ámbito cultural, un patrimonio humano que está desapareciendo.

“El peso de la alcaldesa en su partido es nulo y A Coruña está hoy ninguneada en Madrid”

Estos días, a raíz de la cumbre portuaria, se ha criticado en A Coruña que al Estado no le preocupa la ciudad. ¿Cómo percibe el trato que Madrid da a A Coruña, tanto ahora como cuando gobernaba el PP?

En los Presupuestos se ve la preocupación de un gobierno por una ciudad. Cuando gobernaba el PP había partidas para las grandes infraestructuras y ahora han desaparecido. Cuando el PSOE gobernó en A Coruña y en Madrid hubo inversión para todo eso, pero en este momento el peso de la alcaldesa en su partido es nulo. No tiene ninguna influencia en Madrid. Debería haber ido a Madrid y pelear en los ministerios por las infraestructuras pendientes. A Coruña está hoy ninguneada. Hubo una cumbre hace días, pero llegamos a la cima de la indignación.

Pero algunas de estas infraestructuras tampoco obtuvieron la inversión deseada cuando gobernaba el PP en Madrid.

Bien. Tuvimos un problema muy importante en la ciudad, los cuatro años en los que gobernó Marea, que paralizó todas las infraestructuras. Cuando el PP dejó el Gobierno local se iba a iniciar la reforma de Alfonso Molina, cuatro años después no se ha hecho. Marea boicoteó todos los proyectos que tenía el PP y ahora el PSOE no pelea por estos proyectos.