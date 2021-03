El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, aseguró ayer en Cope que el sector espera reabrir “este viernes” el interior de los locales, que ahora solo pueden atender en terraza hasta las seis de la tarde. “Lo necesitamos. Sí o sí. Si el fin de semana hubiésemos tenido el interior abierto, no se habría producido un colapso en las terrazas”, aclaró.

Desde la reapertura de bares y restaurantes, el pasado viernes, fueron días “complejos”, según las palabras de Cañete, que admite que fue “una locura”. “Estamos contentos porque empezamos a abrir y ver la luz al final del túnel, pero ha sido un fin de semana complicado”, resumió.

La alcaldesa, Inés Rey, lamentó las denuncias interpuestas por incumplimientos en las terrazas, ya que esto implica “que no se están respetando las normas que imponen las autoridades sanitarias”. Rey pide “sentido común” para evitar una nueva subida de casos de coronavirus.

Cañete manifiesta que no se puede volver a atrás en la desescalada: “No podemos volver a lo mismo. Solo pedimos trabajar porque necesitamos comer”. Sobre las ayudas, señala que solo “la Xunta se mueve rápido”, aunque muchos todavía no han recibido la prestación. “Llevamos cinco semanas cerrados y no hemos cobrado un duro. Lo del Gobierno central es una vergüenza y el Ayuntamiento está atascado”, sentenció.

Inés Rey también pide la “máxima prudencia” ante las manifestaciones del Día de la Mujer y destaca que hay “alternativas” a las concentraciones en la calle.