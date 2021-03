“Es un espacio de oportunidad alucinante para toda el área metropolitana”, opina el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Plácido Lizancos, sobre el litoral entre A Pasaxe y la playa de Oza, en el que el Concello suspendió la concesión de licencias urbanísticas durante un año para hacer posible la reordenación de todo ese espacio.

Lizancos destaca que esa franja costera es un lugar “extremadamente sensible y con una topografía singularísima”, en el que aprecia unas “cualidades paisajísticas innegables” y una “orientación solar óptima”. También recuerda que es una zona de conexión entre el área metropolitana y la ciudad central, así como que posee un corredor ferroviario “subutilizado y con unas posibilidades enormes”, además de un patrimonio etnográfico caracterizado por su arquitectura marinera. Según este profesor, ese espacio “tiene que ser tratado muy cuidadosamente y todas las decisiones que se tomen deben ser muy medidas y participadas con la ciudadanía”.

Para el presidente de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Roberto Costas, se trata de una “zona sensible”, por lo que es partidario de “replantear” la edificabilidad que prevé en ella el plan general de 2013 para hacerla más reducida. Sobre el núcleo de As Xubias, Costas estima que “debería revalorizarse y la escala que tiene no debería ser agredida por actuaciones de más entidad”, aunque admite que “ir hacia atrás en el plan es complicado, como sucede en As Percebeiras”, donde el colegio considera que la ordenación urbanística permite unas “edificabilidades excesivas” .

Viviendas

El portavoz de la entidad colegial explica que los arquitectos no rechazan la edificación “porque hacer urbanismo no es hacer parques y jardines”, pero que la construcción de viviendas debe estar “dentro de lo razonable y necesario para el interés público”. Plácido Lizancos también se pronuncia a favor de reducir la edificabilidad prevista, ya que “al tratarse de una zona con tantos valores, deberían ser públicos, ya que no estaría bien que fueran disfrutados por un número reducido de personas”.

El director de la Escuela de Arquitectura reconoce que el borde de la ría es un espacio complejo, pero advierte que “esa complejidad le da unas oportunidades infinitas”, por lo que el centro universitario ha escogida con frecuencia esta zona para la elaboración de trabajos de sus alumnos. Lizancos defiende la conservación de la vía del tren porque podría utilizarse para el transporte metropolitano “con una obra relativamente reducida” y pone de relieve la necesidad de que haya una amplia participación en el nuevo diseño de esta ribera porque “todos en el área metropolitana estamos interesados en ese ámbito”.

Apuesta además por contar con las opiniones de mariscadores, deportistas, pescadores, vecinos, paseantes y del Concello de Oleiros, y por contar con la asistencia de arquitectos e ingenieros “para modular la propuesta más adecuada”.

Roberto Costas comenta por su parte que el concurso urbanístico Europan galardonó en 2015 el proyecto de los estudios coruñeses Flu-or, Vanesa Veira y Alba González para reordenar esta zona y que en ese trabajo “hay muchas cosas que rescatar”. Luis Santalla, uno de los miembros de ese equipo, da una “importancia relativa” a la edificabilidad alta que autoriza el plan en el lugar, ya que entiende que lo relevante “es que haya un índice alto de vivienda social” para evitar la especulación.

También considera que la ordenación “tiene que ser más sensible, sobre todo con As Xubias”, donde propone mantener el carácter y la escala de las viviendas. En su opinión, “no se debe privatizar todo el suelo, sino que hay que dejar espacios verdes y en contacto con el agua para mantener la relación con el mar”. Defiende además las conexiones con el otro lado de la avenida de A Pasaxe para que el borde de la ría “no quede como una zona perimetrada” y que no se siga el modelo de urbanización cerrada,

Coincide en la conservación de la vía férrea para la conexión con el área metropolitana y el hospital, y estima que el principal problema “es poner a todo el mundo de acuerdo”, por lo que plantea crear una comisión o mesa de trabajo con todos los organismos afectados, incluso con Oleiros, además de comunicar la propuesta adoptada para que todo el mundo sepa lo que va a pasar y que nadie se sorprenda con el paso del tiempo”.

Un proyecto urbanístico para la zona premiado en Europa

“Una de las valoraciones que se hicieron es que era una suma ordenada de pequeñas intervenciones pero que creaban un camino”, señala Luis Santalla sobre la viabilidad del proyecto Nice to ‘sea’ you, galardonado en el certamen Europan, destinado a jóvenes arquitectos. La iniciativa planteaba convertir el borde de la ría en un “barrio productivo”, en el que los chabolistas de A Pasaxe sería realojados en As Xubias y se construirían en la zona edificaciones vinculadas al marisqueo y la descontaminación de la ría, mientras que la ribera sería un humedal. En As Xubias desaparecería el tráfico rodado para dejar paso a dos paradas del tren de cercanías y a un puente peatonal hasta Santa Cristina.

Otra actuación sería la restauración de las viviendas de As Xubias para atraer nueva población y la transformación del polígono empresarial de A Pasaxe en un espacio para nuevas actividades. El borde costero sería una zona verde y el espacio para aparcamiento se situaría en torno al Materno Infantil, bajo el cual se crearía una zona residencial.