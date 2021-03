A Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos da cidade da Coruña, coñecida popularmente como “Circo de Artesáns”, súmase a unha celebración tan especial e sentida como é a do Día Internacional da Muller.

A nosa Sociedade quere manifestar o seu máximo apoio á xusta e nobre causa da defensa dos dereitos e da autonomía das mulleres e da súa igualdade plena.

Estamos no tempo de acabarmos dunha vez coa desigualdade de oportunidades que aínda existe, de eliminarmos a violencia de xénero e o sexismo, de que as mulleres consigan a soberanía sobre o seu propio corpo e unha xustiza económica, e de sermos corresponsábeis e colaborarmos, homes e mulleres, no labor dos cuidados.

Neste 8 de Marzo convén lembrar o respecto e a solidariedade que ofreceu desde moi antigo a nosa Sociedade á causa dos dereitos, da emancipación, da educación e da igualdade das mulleres, organizando actos culturais e formativos nos que puideron expresar as súas ideas e anelos pioneiras do feminismo tan destacadas e dignas de admiración como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, María Vinyals, Amparo López Jean, María Barbeito, Filomena Dato Muruais e Sofía Casanova. Estas mulleres, hoxe referentes, e que en moitos casos sufriron discriminacións e marxinacións —e certamente que non foron as que máis—, puideron contar, porén, co espazo público cálido do Circo de Artesáns da cidade da Coruña.

As persoas socias da nosa Entidade fixeron tamén posíbel que Concepción Arenal conte cun fermoso monumento nos Xardíns de Méndez Núñez da nosa cidade, que Rosalía de Castro tivese poucos meses despois do seu falecimento a súa primeira homenaxe universal e deron a presidencia de honor dela a Emilia Pardo Bazán, da que neste ano 2021 se conmemora o centenario da súa morte.

O Circo de Artesáns contribuiu a que chegase a mensaxe de cada unha delas, a que se coñecesen as súas obras e valía e a que as súas figuras se proxectasen con forza no tempo.

O noso compromiso intelectual, ético e social a favor das mulleres no pasado continúa, aínda con maior convencimento e enerxía, no presente.

Obrigados estamos a todas as mulleres!

Parabéns a todas elas neste 8-M!

Viva o Día Internacional da Muller!

*Presidente de la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos