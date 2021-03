La ausencia de un compromiso claro del Gobierno central sobre la conexión ferroviaria del puerto exterior en la reunión celebrada el pasado día 23 de todas las administraciones implicadas en esa iniciativa tuvo ayer como contrapunto la aprobación por unanimidad del pleno municipal de la reclamación de que esa actuación se licite antes del próximo mes de junio, fecha en la que caducará la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

La sesión plenaria había sido solicitada por el PP cuatro días antes del encuentro entre el Ejecutivo estatal, la Xunta, la Diputación y el Concello. Pese al respaldo final a la iniciativa sobre el tren a Langosteira por parte de todos los grupos, el pleno se desarrolló en un ambiente de reproches mutuos por la respectiva actuación de cada fuerza política en relación con este proyecto.

Partido Popular, Marea Atlántica y BNG fueron contundentes en sus críticas al Ministerio de Transportes por negarse a comprometer la licitación inmediata de las obras de la conexión ferroviaria y al propio Gobierno local por aceptar ese posicionamiento, mientras que la concejal no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, eludió referirse a la actitud del Gobierno central.

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, uno de los participantes en la reunión del 23 de febrero, defendió la postura del Ejecutivo socialista y aseguró que antes del encuentro del mes pasado había un “desierto de decisiones” sobre la deuda del Puerto, el tren del puerto exterior y el destino de los muelles interiores. Villoslada consideró como logros el anuncio de que ya se tramita la prórroga de la declaración ambiental del proyecto ferroviario y que se solicitarán fondos europeos para el mismo, así como el retraso hasta 2035 de la amortización del crédito con Puertos del Estado, por lo que concluyó que “se dio un paso más que importante”.

Pero la portavoz del PP, Rosa Gallego, calificó de “fracaso histórico” la reunión de febrero y de “desprecio” hacia A Coruña la actitud del presidente del Gobierno, mientras que consideró que la alcaldesa “calla, consiente y presume”. También tildó de “ninguneo” la postura del PSOE nacional a Inés Rey, que relacionó con la crisis interna que sufre la Agrupación Socialista Coruñesa y la falta de sintonía con las direcciones gallega y estatal de los socialistas. Gallego consideró además que la decisión de no licitar el tren a Langosteira es “puramente política” y una “discriminación incomprensible”.

Por Marea Atlántica, María García se preguntó por qué Rey no dio explicaciones a la Corporación sobre el resultado de la reunión, en la que apreció “no avances y sí retrocesos” al entender que se mantiene la intención de vender los muelles interiores para financiar la construcción del puerto exterior. Destacó como “nunca visto” que el Gobierno central viniera a la ciudad a “echar una bronca” y que la condonación realizada de la deuda del puerto de Valencia “demuestra que querer es poder”. García aseguró que la condonación de la deuda del Puerto es el “único camino realista” para el futuro de los muelles interiores y que la respuesta del ministerio responde a las “tensiones internas del PSOE, por lo que reclamó a la alcaldesa que busque el consenso.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, acusó a PP y PSOE de ejercer continuamente una “pinza” desde Madrid contra los intereses gallegos y de practicar un “baile de máscaras” al cambiar sus opiniones en función de si ocupan o no el Gobierno central, por lo que denunció el “doble juego” de los populares por no exigir la condonación de la deuda y el tren a Langosteira mientras gobernó en Madrid. Sobre los acuerdos del 23 de febrero, dijo que son “totalmente insustanciales” y las propuestas estatales “impresentables”. Jorquera recordó que los nacionalistas son críticos con la gestión realizada en la Autoridad Portuaria por su anterior presidente, Enrique Losada, pero estimó “inviable” no construir la conexión ferroviaria tras gastar mil millones en el puerto exterior.

La no adscrita Isabel Faraldo, militante de Podemos, eludió referirse a la reunión y tan solo criticó los acuerdos de 2004 para la financiación del puerto exterior, así como la gestión del proyecto para su construcción y la falta de iniciativas del PP sobre su conexión ferroviaria mientras gobernó al mismo tiempo en el Estado, la Xunta y el Concello.

Comisión del Borde Litoral

El pleno fue seguido de una reunión de la comisión municipal sobre el Borde Litoral, en la que, según Marea Atlántica, toda la oposición reclamó al Gobierno local que defienda ante el Ministerio de Transportes los acuerdos alcanzados por el pleno en torno al puerto coruñés y que, tras las nuevas reuniones que se realicen como la efectuada el 23 de febrero, se informe al resto de la Corporación sobre sus resultados en esta comisión. Marea, que preside esta comisión, destacó que recibió el apoyo de todos los grupos, excepto el del socialista, a la propuesta de declaración institucional sobre el puerto que formuló como respuesta al encuentro de febrero.

En esa declaración, se menciona que los resultados de la reunión “evidencian la falta de compromiso del Estado con la ciudad”, así como que “bloquean el desarrollo del puerto a través de la conexión por tren” y mantienen la venta de los muelles. La declaración añade que “condonar la deuda no es imposible, es una cuestión de voluntad política” y su mantenimiento es “un negocio muy lucrativo para la Administración del Estado”. Sobre las posteriores declaraciones del presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, quien aseguró que el Puerto está al borde de la bancarrota y que pedir la condonación de la deuda es demagogia, el texto propuesto manifiesta que “no pueden ser más desafortunadas y merecen la protesta unánime” de la Corporación coruñesa “por encima de cualquier diferencia política”.