La Consellería de Sanidade ha citado para ser vacunadas a trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Concello de A Coruña que este martes, a través del BNG, han denunciado su precariedad ante el Parlamento Europeo. El colectivo dirige su denuncia a la Xunta como competente en la contratación del servicio y al Estado para que sea considerado un sector sanitario y trabajadoras esenciales de alto riesgo.

Además de protestar por la escasez de medios y por no haber sido suministradas con material sanitario adecuado para evitar contagios, las mujeres, integrantes de la plataforma SAF Galicia, criticaron que al no ser reconocidas como trabajadoras sanitarias no han entrado en los grupos prioritarios de vacunación del COVID.