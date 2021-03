La octava edición de la Feria de Empleo que organiza anualmente la Cámara de Comercio trasladó, en este caso, su sede a las plataformas telemáticas, algo que, no obstante, no minó la amplia participación de la que goza cada año. Alrededor de 530 jóvenes intervinieron en la edición telemática de la feria; todos con perfiles muy diversos pero con un mismo objetivo: entrar en el circuito laboral y hacer valer sus destrezas y su formación.

Este año, en el que las circunstancias han sido especialmente crudas para la inserción laboral juvenil debido al batacazo económico de la pandemia, el poder entrar en contacto con las más de 50 empresas participantes, todas con procesos de selección de personal abiertos, supone una oportunidad atractiva para los jóvenes coruñeses. De la jornada de ayer, en la que la cercanía de la presencialidad tuvo que ser sustituida por la frialdad de lo telemático, salieron un total de 500 entrevistas de trabajo y un beneficio mutuo para empresas y jóvenes participantes: las primeras, por haber podido conocer los perfiles que buscan colocación en el mercado, y los segundos, por tener la oportunidad de presentarse y aprender, en los cursos, charlas y seminarios que ofrece la jornada, la mejor forma de moverse en el terreno profesional.

Algunos jóvenes, como Pablo Díaz, de 20 años, que terminó la Formación Profesional en Carpintería de madera justo antes del inicio de la pandemia, lo que estrechó el cerco de sus oportunidades laborales, compaginan la búsqueda de empleo con los cursos de formación que les ofrece este plan. “Estoy haciendo un curso de la Cámara de diseño digital en 3D. Me está gustando, no tenía experiencia en nada de esto, pero creo que bien. Además de las prácticas, no he tenido oportunidad de trabajar de lo mío porque empezó la pandemia”, relata. Ahora busca trabajo relacionado con su formación, pero se encuentra con un hándicap: la necesidad de experiencia.

Paula Gende, de 26 años, orienta la búsqueda de empleo en la que está inmersa desde el pasado diciembre a los campos del marketing digital y el comercio, disciplinas en las que se sigue formando mientras el trabajo se le resiste. Con todo, no se desanima, pues sabe que precisamente el suyo es un ámbito que ha ganado enteros con la llegada del revulsivo COVID-19. “Es más complicado que los jóvenes podamos encontrar empleo, pero creo que este sector ha crecido mucho. La transformación digital ha crecido a pasos agigantados: todo lo relativo a hacer una página web, tener una tienda virtual, manejar las redes... me gustaría formarme más y poder aportar mi valor y mi marca personal en este campo”, asegura.

Andrea Lara, de 24 años y graduada en Relaciones Internacionales con posgrado en Diplomacia, tiene claro lo que busca: “Quiero un empleo que me apasione. Hay dos tipos de trabajos, los que están bien para cumplir tus objetivos y los que son tu sueño de verdad. Tengo vocación internacional: busco una empresa gallega que tenga experiencia en el exterior”, comenta. A pesar de tener muy claras sus expectativas, Andrea no ha estado inactiva estos años; pues compaginó sus estudios con trabajos como camarera, dependienta o promotora. “Trabajar en Hijos de Rivera sería un sueño para mí”, reconoce. En ocasiones, muchos jóvenes terminan sus formaciones y entran al mercado laboral con sus prácticas como única experiencia en su sector, que no todas las empresas valoran debido a los cortos períodos que abarcan. Edgar Levai, graduado en Empresariales, alargó las suyas hasta alcanzar el año mientras terminaba sus estudios, que finalizó hace siete meses. Desde entonces, no ha dejado de buscar empleo. “No he tenido mucha suerte. Me he apuntado a ofertas, pero no me han llamado”, comenta. No ha sido por no moverse: está inscrito en el Servicio Público de Empleo, en Garantía Juvenil y en la Cámara. “Me gustaría encontrar algo relacionado con la administración, la contabilidad o las finanzas. Si no sale nada, ampliaré el círculo”.

El presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, destacó en la inauguración de la jornada las oportunidades de empleabilidad que ofrece el Plan Integral de Cualificación y Empleo (PICE), con el que la Cámara ofrece ayudas a empresas para favorecer la contratación juvenil.