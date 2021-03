Los paraguas amarillos vuelven a las calles del centro para difundir los encantos históricos y patrimoniales de la ciudad. Agarradas a ellos y a su sombra, las y los guías turísticos de la Asociación Profesional de Galicia recuperan hoy la actividad tras medio año de parón. María Pardo admite estar “emocionada” y “al cien por cien de ganas”. “Yo quería empezar ya, y otros compañeros igual, aunque hay otros que han preferido esperar a más tarde, más cerca del verano”, cuenta esta guía coruñesa que hoy por la tarde desde las cinco acompañará a dos personas para recorrer la ruta modernista, desde la plaza de Lugo hasta San Nicolás con paradas ante el Kiosko Alfonso y el Obelisco y paseo por la calle Real. Por la mañana, la experiencia turística conducirá a las calles peatonales de la Ciudad Vieja.

Hasta un máximo de cuatro personas pueden apuntarse desde el pasado verano a las visitas guiadas, para las que es necesario avisar con antelación. Las medidas de seguridad derivadas de la pandemia del COVID obligan ahora al requisito de la reserva y reducen considerablemente el número de asistentes, ya que hasta no hace mucho había jornadas con entre veinte y treinta personas, residentes en la ciudad unas veces y visitantes y turistas otras. Para este nuevo arranque de visitas el programa solo incluye sesiones de dos horas los sábados, con un precio de diez euros por persona. En los próximos meses y según evolucione la pandemia se determinarán nuevas condiciones.

“En dos semanas me toca a mí y estoy con bastantes ganas”, confiesa Joaquín Fernández, que conduce estas visitas por la ciudad desde hace once años. Su experiencia en el atípico verano pasado le hace asegurar que “el interés por conocer A Coruña paseando no ha cambiado”. “Notas responsabilidad en la gente, precaución como todo el mundo, pero sobre todo ves que quienes se apuntan tienen ganas de moverse”, cuenta.

Pardo, Fernández y dos compañeros encabezarán las visitas por el centro de la ciudad desde hoy, a las que se unirán más guías en adelante. Unos y otros se están preparando desde hace poco para una nueva ruta especial en los próximos meses que conmemorará el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán. La visita, en la que trabaja la Asociación Profesional de Guías de Turismo con la participación del Ayuntamiento a través del Consorcio de Turismo, seguirá las vinculaciones de la escritora e intelectual con la ciudad y se apoyará en su obra La tribuna para ofrecer a los visitantes un recorrido por zonas como la Ciudad Vieja, la calle Real, la iglesia de San Jorge y las plazas de España y San Agustín.