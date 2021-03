El área sanitaria de A Coruña es la única de Galicia en la que no se desploman los parámetros que se toma como referencia para medir la incidencia del coronavirus. La demarcación suma hoy 83 (uno más que en el balance de la jornada previa) de los 184 contagios diarios de la comunidad el 45% del total, según el Sergas. Ve, además, como sube la presión hospitalaria al pasar de 97 a 104 los pacientes atendidos en planta en sus dependencias en una jornada en la que no sumó fallecimientos a su trágico balance de 550 decesos desde el inicio de la pandemia. No ocurre lo mismo en UCI, donde hay 29 (-2) personas. Las 129 altas otorgadas le permiten reducir de nuevo el número de casos activos y colocarlos en 1.342 (-46). 62 de estos contagios fueron detectados por pruebas por PCR entre las 2.404 que se realizaron ayer en el área, con lo que la tasa de positividad es del 2,5%. El Concello de A Coruña ha sumado 586 nuevos positivos en los últimos 14 días con una incidencia acumulada por cada 100.00 habitantes de 236, justo por debajo del umbral que le permite rebajar sus restricciones a partir del lunes. Arteixo ha añadido en el mismo tiempo 93, Oleiros 48, Culleredo 55, Betanzos 15, Cambre 23 y Sada 18.

Galicia cuenta hoy con 3.952 casos activos. La reducción es de 216 cuando en la jornada previa fue de 285. Baja también el número de contagios diarios al pasar de 219 a 184. Influye también en esta reducción las 398 altas que se dieron ayer en la comunidad. Los dos fallecidos, ninguno en A Coruña, elevan a 2.264 la cifra de muertos en el territorio gallego. Además de la situación en la demarcación coruñesa, el panorama se completa con los 676 (-46) casos activos de Vigo tras detectar ayer 22 (-16) nuevos casos por PCR, con los 451 (-9) de Santiago tras 22, los 541 (-58) de Pontevedra tras 9 (-5), los 244 (-6) de Ourense tras 15 (+9), los 339 (-44) de Lugo tras 7 (-11) y los 359 (-17) de Ferrol tras 12 (+5).

La comunidad, según los datos facilitados por el Sergas a 5 de marzo a las 18.00 horas, cuida a 392 pacientes (-8) en sus dependencias hospitalarias, de los que 310 (-1) se encuentran en planta y 82 (-7) en UCI. En A Coruña son 133 (+5) los hospitalizados con 104 (+7) en planta y 29 (-2) en UCI. El Chuac concentra a 26 (-2) en UCI y 100 (+7) en planta, mientras en el Modelo atienden a dos en UCI y a tres en planta y en el Quirón a uno en UCI y otro en planta, los mismos comunicados el viernes en ambos centros. A Virxe da Xunqueira de Cee es un hospital libre de COVID en estos momentos.

