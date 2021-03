La del sábado fue un fiesta del cine español atípica, en la línea de todas las grandes convocatorias desde hace un año. Aunque la gala de los Goya cambió, en esta ocasión, al formato telemático, no prescindió de algunos de los espacios tradicionales de los que componen la gala, como las actuaciones musicales o el vídeo In Memorian con el que la Academia recuerda a los profesionales y trabajadores del mundo del cine fallecidos ese año. No se olvidaron de incluir, entre las figuras, a dos coruñeses: el director de teatro Lino Braxe y el guionista Juan Antonio Porto, fallecidos, respectivamente, en diciembre de 2020 y el pasado febrero.