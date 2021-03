A la complejidad de la situación, Trinidad Palacios tuvo que sumar “el estrés por no tener ningún tipo de protección” para ir a trabajar de forma segura. Como técnico en atención sociosanitaria a dependientes y portavoz de la plataforma SAF Galiza, esta mujer siguió visitando domicilios, aunque el miedo se convirtió en un acompañante más. “El material era insuficiente. Estaba en peligro mi salud, la de mi familia y la de los usuarios porque nosotras no podemos mantener la distancia de seguridad”, explica.

Sintió “angustia y confusión” y lo que más le preocupaba era la “falta de transparencia” en su sector. “Se habla de contagiados en colegios o en residencias de mayores, pero nadie escucha nada sobre cuántas trabajadoras de atención a domicilio son positivas. No hay un control”, critica, y reivindica que se trata de un “sector esencial, pero el Gobierno y las Comunidades Autónomas considera que es personal de bajo riesgo”.

Reconoce que “no” sabe lo que es el confinamiento. No tuvo que encerrarse, salvo los días que no trabajaba, y recuerda que era “impresionante salir a la calle y no ver a nadie”. “Cuando iba en el autobús a trabajar, todas éramos mujeres. Las del supermercado, las cuidadoras...”, destaca.

Trabaja con dependientes, pero también con personas mayores “de 99 o 103 años”, lo que le hacía pensar a menudo en la peligrosidad del virus. “Es agobiante pensar que los puedes contagiar. Son personas con muchas patologías”, indica Trinidad Palacios, que apunta que “cualquier problema se convierte en un cargo de conciencia”.

Al principio fue “más duro” porque el material escaseaba. “Nos daban guantes que se rompían en cuanto te los ponías y no teníamos monos”, desvela, y recuerda que las mascarillas “empezaron a llegar en julio”, aunque no a todas partes. “En otros puntos de Galicia tienen que usar una mascarilla durante 15 días, o les dan una de tela. Es tremendo”, lamenta.

A día de hoy, Palacios sabe “que hay compañeras contagiadas y el número ha crecido”, pero “la información no llega”. “No sabemos quién entra o sale de un domicilio. Fue duro y lo sigue siendo”, sentencia.