Mónica Pérez conoció una ciudad diferente, silenciosa, con bares y comercios cerrados, sin gente paseando. Eso fue lo que más le chocó en sus primeros días de trabajo, pues siguió levantándose cada día para salir de casa y subirse al autobús que conduce. “Lo más impresionante fue ver A Coruña desierta desde el bus. Me parecía increíble. Era rara la sensación de estar por la calle y pasear un autobús vacío”, desvela.

Para ella, la rutina fue su ventana al mundo. “Fue muy duro, pero a mí me salvó la vida. Tenía un motivo para poder salir de casa y continuar con la vida normal de todos los días”, explica, por lo que subirse al bus fue “una ayuda muy grande”. “En casa me hubiera comido la cabeza”, afirma.

En algunos momentos estuvo completamente “sola” en el bus, pero la situación “ya ha cambiado”, aunque hay cosas que permanecen. “Ahora hay más silencio, la gente apenas habla, van todos muy separados porque no quieren sentarse con nadie. Cambió por completo la rutina”, confirma Mónica Pérez.

Aceptar las normas no ha sido un camino fácil, pero la conductora asegura que “la mayoría de viajeros acepta bien los consejos”. “Al principio no sabíamos si mascarilla sí o no, así que había más conflicto y fue complicado”, recuerda. Ahora “las medidas están más claras”, lo que hace más fácil enfrentarse al día a día. “Ya no hay conflictos de que alguien se quiera subir sin mascarilla porque todos la llevan puesta por la calle. Es un elemento que hemos incorporado a nuestra vida”, destaca.

Tiene claro que todos “hemos pasado por la misma situación, con miedo por lo que estaba pasando”, así que entiende las incógnitas y problemas que se dieron al principio. Ella misma no se cree que “esto pueda ser real”. Pero lo es. Y se puede superar. “Nos hemos ido acostumbrando, aunque sigo pensando que parece una película”, añade.

En los últimos meses, los autobuses han empezado a recuperar su normalidad, pero con números que todavía no alcanzan la antigua normalidad. Los aforos son la razón. “Hemos ido volviendo a la rutina, pero es algo diferente. Sigue habiendo controles de aforo, por lo que los buses no pueden ir llenos”, informa la conductora.